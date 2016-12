¿encontraste un error? avísanos

Envíanos tu corrección Nombre Correo electrónico Teléfono Ciudad Corrección o comentario enviar ×

Dinero no falta: el ’súper-equipo’ que quiere armar Manuel Pellegrini en China



0

0

0

0

0 Visitas

Publicado por Felipe Santibañez

Manuel Pellegrini no se quiere quedar atrás en la avanzada de los equipos chinos por fichar a estrellas de talla mundial.

El técnico del Hebei CFFC, equipo al que llegó a mediados de la temporada pasada, quiere superar el magro séptimo lugar obtenido en el último campeonato y para ello diseña una plantilla de gala.

El “Ingeniero”, que en estos momentos cuenta con el marfileño Gervinho y el argentino Ezequiel Lavezzi como principales figuras, tiene en vista, entre otros, a dos ex dirigidos, un chileno y al que muchos consideran el mejor jugador del mundo. Dinero no falta.

Pellegrini quiere dar el batatazo contratando a Lionel Messi. No es cuento chino. Los regentes del club quieren romper el eterno idilio del argentino con el FC Barcelona y ya le ofrecieron al cinco veces ganador del Balón de Oro un salario de 120 millones anuales por cinco temporadas. Cuatro veces lo que gana en la tienda blaugrana.

Para que juegue junto a Messi en ataque, Pellegrini quiere a Alexis Sánchez. Aprovechando que la renovación del chileno con el Arsenal está en punto muerto, el Hebei CFFC arremetió por los palos con un suculento contrato para tentar al ariete nacional. “Si Alexis Sánchez quiere, le tenemos un club en China inmediatamente. Lo llevamos rápidamente para allá”, afirmó el exDT del Manchester City a BioBioDeportes hace unas semanas.

Tanto el de Messi como el del “Niño Maravilla” asoman como fichajes muy improbables, debido a que ambos jugadores aún tienen varios cartuchos por quemar en la elite del fútbol mundial. Cristiano Ronaldo, astro por el que también ofertó el Hebei, rechazó la propuesta por lo mismo. “Cristiano rechazó la oferta porque el dinero no lo es todo. El Real Madrid es su vida”, confirmó su agente.

Sin embargo, hay otros cracks que parecen más cercanos. Santi Cazorla, compañero de Sánchez en los “Cañoneros” de Londres, también es objeto de deseo del DT nacional. El mediocampista español fue pieza clave en las dos últimas y exitosas temporadas de Manuel Pellegrini en el Villareal. La calidad del jugador está fuera de duda, pero el problema es que el Arsenal anunció que deberá someterse a una cirugía de tobillo y no estará disponible hasta marzo.

El estratega no se olvida de la línea defensiva. Y ya tiene definido quien quiera que sea su caudillo, un viejo conocido: el portugués Pepe. El fiero marcador central finaliza contrato a fines de temporada con el Real Madrid, club que ha defendido en los últimos diez años, y aún no hay arreglo para su permanencia en la capital española. Con 33 años en el cuerpo, y con un sueldo que dobla al que cobra en la entidad merengue, no vería con malos ojos irse a jugar a Oriente. Su llegada, eso sí, se concretaría a mediados de año.

La otra prioridad para la zaga es Danilo, también del Real Madrid. El entrenador nacional quiere aprovechar los pocos minutos que ha tenido el brasileño, quien ha sucumbido en la lucha por el lateral derecho ante Carvajal, para convencerle.

Con estos nombres, Pellegrini espera terminar con su mala suerte a la hora de contratar. No son pocos los futbolistas que lo han rechazado durante su estancia en China. El ya mencionado Cristiano Ronaldo, Edinson Cavani, Yaya Touré y Steven Gerrard (jugador que anunció su retiro) aparecen en su lista de fichajes frustados. Ahora, el “Ingeniero” quiere revolucionar el mercado de pases.

Tendencias Ahora