Antonio Conte tendría pensado reunirse con Vidal para convencerlo de fichar por el Chelsea



Publicado por Juan Carlos Pérez

Ya lo tuvo en Italia y ahora lo quiere llevar a Inglaterra. Antonio Conte sabe de la calidad de Arturo Vidal y pretende ficharlo en Chelsea. Así lo advierte la prensa británica, que asegura que el DT ya inició gestiones concretas para llevarse al ‘King’.

Según detalló el medio The Sun, el estratega italiano tiene pensado llevar a cabo una reunión con su ex dirigido para convencerlo de cambiar de club, con una oferta cercana a los US$47 millones, aunque no sería nada fácil pues Bayern München no aceptaría una cantidad similar por dejar partir al ‘Rey’ Arturo.

El técnico habría pensado como primera opción en el belga Radja Nainggolan, pero el valor de su transferencia desde la Roma lo complica, por lo que el formado en Colo Colo sería la apuesta fija de los ‘Blues’.

Conte ya se habría contactado con Vidal a principio de semana asegura el medio, y ahora busca dar el segundo paso que es reunirse con el ’23’ y su representante para convencerlo de ir a conquistar la Premier.

La relación entre ambos es bastante cercana y ello facilitaría el diálogo, como remarca The Sun, quien recuerda cordiales frases cruzadas entre ambos.

“Si tuviera que ir a la guerra llevaría a Conte conmigo“, aseguró hace un tiempo el chileno, quien conquistó tres títulos de Serie A, entre 2011 y 2014 como bianconero. Conte en tanto le respondió: “¿Arturo Vidal dijo que me llevaría a la guerra con él? Yo también lo llevaría. Es un jugador increíble“.

