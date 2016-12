¿encontraste un error? avísanos

Luis Bonini no se olvida de Beccacece: "Sebastián es un tremendo entrenador"



Publicado por Jeser Lara

El exayudante de Marcelo Bielsa en La Roja, Luis María Bonini, se convirtió en el nuevo preparador físico de Monarcas Morelia de México, y compartirá con jugadores nacionales como Rodrigo Millar, Diego Valdés y Sebastián Vegas. Su técnico será Pablo Marini, exAudax Italiano.

Tres meses debieron pasar para que el trasandino volviera a ejercer su profesión. Anteriormente estuvo en Universidad de Chile, con Sebastián Beccacece, pero la crisis futbolística hizo que saliera pronto de la institución.

Atrás quedaron las polémicas y derrotas. Hoy el trasandino recuerda su paso por el ‘Romántico Viajero’ y señaló que está muy agradecido de Beccacece por haberlo llevado a la ‘U’, consignó Lun.

“Estoy eternamente agradecido de Sebastián por haberme llevado a la U. Lo que pasa es que en la U trabajé tres meses y medio y en tres meses y medio es imposible cambiar un proceso. La U venía de un semestre muy malo, con muchos problemas extrafutbolísticos que se tradujeron en malos resultados. Era decisión de la U decir si seguíamos o no, pero lo que puedo asegurar, y para esto no hace falta ser muy entendido de fútbol, es que los procesos realmente buenos, que dan seguridad, son procesos a largo plazo”, dijo.

Además, el PF salió en defensa de Beccacece, señalando que es un tremendo entrenador, y que como cualquier persona se equivocó.

“Sebastián es un tremendo entrenador, que se debe haber equivocado, como lo reconoció y como nos equivocamos todos, porque hay muchos que se llenan la boca diciendo yo voy a hacer esto o aquello y después no lo pueden hacer. Pero bueno, él está en otra etapa de su vida, dirigiendo a un equipo en Argentina que es un torneo tremendamente competitivo. El tiempo dirá que si lo que pensaba la gente de la U cuando lo contrató, era equivocado o no. Pero es muy mezquino juzgar a un técnico por un torneo. Es mi opinión. En Europa a un técnico se le juzga por su trayectoria, no por un torneo”, cerró.

