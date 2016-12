¿encontraste un error? avísanos

Envíanos tu corrección Nombre Correo electrónico Teléfono Ciudad Corrección o comentario enviar ×

Luis Enrique recordó salida de Bravo del Barcelona: "Era una situación que veíamos venir"



0

0

0

0

0 Visitas

Publicado por José Luis Rivera

El entrenador deL FC Barcelona, Luis Enrique, se refirió a la situación que vivieron al interior del club durante las pasadas dos temporadas, donde el portero chileno Claudio Bravo debió compartir con el alemán Marc-André Ter Stegen.

En entrevista con el canal oficial del club, Luis Enrique indicó que la salida de Bravo no modificó los planes para la presente temporada. “Bueno, no, no se trata de trastocar porque hemos convivido las dos primeras temporadas con Claudio y con Marc. Era una situación que veíamos venir, una situación que podía generar algún problema”.

De todas maneras, el entrenador aclaró que ambos “se llevaban de maravilla, se daban un trato súper profesional, un trato súper correcto, muy buenos profesionales, pero este es un club que siempre tiene política alrededor”.

Por último, Luis Enrique indicó que “Claudio decidió en ese momento buscar su futuro en otro lado, y agradecimos su trabajo y agradeció el trato recibido y solo podemos hablar de cosas buenas”.

Recordemos que en el mercador del verano europeo, Claudio Bravo decidió marcharse del club catalán en busca de ser habitual titular y firmó por el Manchester City de Inglaterra.

Tendencias Ahora