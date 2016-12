¿encontraste un error? avísanos

Javier Mascherano defendió a Ter Stegen en su visita a Chile y alabó calidad de Bravo



Publicado por Jeser Lara

El defensor argentino del Barcelona, Javier Mascherano, defendió a su compañero de equipo Ter Stegen en medio de una visita a nuestro país donde realizó diversas actividades promocionales.

Era de esperar que al seleccionado argentino le preguntaran sobre el tema de Claudio Bravo y el alemán, y así fue. El ‘jefecito’ se refirió a esta situación y defendió a ambos arqueros.

“Entiendo perfectamente por qué en Chile no quieren a Ter Stegen, pero si le conocieran verían que es un buen chico. Deberían querer a Ter Stegen en Chile porque es un buen chico”, dijo.

En cuanto al portero del Manchester City el trasandino explicó que “Claudio es una persona fantástica, trabajador al cien por ciento. Tuve mucha afinidad con él en los dos años debido a la cercanía de edad y el lugar de la cancha en que estábamos; hablábamos mucho. Me alegro que él hoy en día sea feliz, se lo merece”.

Finalmente, tras ser consultado con cual de los dos meta se sentía más cómodo, Mascherano agregó que “no es cuestión de comodidad. No valoro en ese sentido a los compañeros. Nunca me siento comodo en la cancha. No me puedo relajar nunca”.

