Frank Lampard no descartó volver al Chelsea como jugador



Publicado por Jeser Lara

Frank Lampard, máximo goleador de la historia del Chelsea, sin equipo luego de abandonar el New York City, confesó este sábado su deseo de volver al club de su vida, ya sea en el terreno de juego o para seguirlo desde las gradas.

“No sé si viéndoles jugar con mi abono, pero estaré muy cerca. Si es como jugador, no me corresponde a mí decidirlo, así que no puedo decir más”, señaló en una cadena inglesa junto al actual capitán de los ‘Blues’, John Terry.

“John y yo somos Chelsea de la cabeza a los pies, así que pase lo que pase estaré en el Chelsea de una forma u otra”, prosiguió.

El excentrocampista internacional inglés de 38 años dejó el Chelsea en 2014 luego de 13 años en el club londinense, en los que firmó 211 goles, un récord para el club.

Acaba de concluir su segunda temporada en Estados Unidos, en el New York City, con unos números más que dignos: 15 goles en 31 partidos, aunque aún no ha decidido si proseguirá o no su carrera como jugador.

“Me siento en forma, fresco mentalmente”, añadió Lampard. “Si continúo jugando debe ser perfecto. No quiero parecer un snob, pero lo que haga debe ser perfecto para mi familia y para mí mismo”.

