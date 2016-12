¿encontraste un error? avísanos

Envíanos tu corrección Nombre Correo electrónico Teléfono Ciudad Corrección o comentario enviar ×

Mascherano alaba a estrellas de la "Roja" y descarta que jugadores pidieran "La Bombonera"



0

0

0

0

0 Visitas

Publicado por José Luis Rivera

El jugador de FC Barcelona y la selección argentina, Javier Mascherano, dedicó amplios halagos a varios integrantes de la selección chilena, además de indicar que la petición de jugar el duelo de la selección argentina ante CHile por Clasificatorias Sudamericanas en ‘La Bombonera’ no correspondió al plantel de la ‘albiceleste.

En el marco de una visita a nuestro país realizando diversas actividades promocionales, Mascherano respondió algunas preguntas sobre jugadores de la ‘Roja’. Por ejemplo, sobre Alexis Sánchez comentó que es “un luchador, un jugador que se nota que este juego lo mueve, lo apasiona y a todo eso le agrega el talento”.

Además recordó el paso del tocopillano por el FC Barcelona, indicando que “lamentablemente no agarró la mejor etapa del equipo. El último año de Alexis, la 2013-2014, no tuvimos una buena temporada. Al final, este es un deporte colectivo e influyen muchas cosas”. Además, sostuvo que “no he sentido que haya sido maltratado. Está claro que quizás no tuvo su tiempo o su despegue como lo tuvo en el Arsenal”.

Otro chileno que fue compañero del volante es Claudio Bravo. Respecto al golero comentó que “es una persona fantástica, trabajador 100 por ciento, súper serio. Alguien que por edad y cercanía tuve mucha afinidad en estos dos años. También por posiciones, al ser arquero y central, hablábamos mucho”, agregando que “me alegro que hoy sea feliz, se lo merece. Es un chico extraordinario, con el que logré una relación muy buena“.

Mascherano fue consultado acerca el juego de Gary Medel, comentó que “somos de características parecidas. Yo no me considero un jugador rudo. He tenido errores y me avergüenzo. Es una imagen que no me representa. Gary ha hecho una carrera impresionante, semejante a la mía. Ambos jugamos en dos posiciones“.

Otro futbolista para el que el argentino tuvo palabras fue Arturo Vidal. “Es un jugador de clase mundial. Ha rendido en todos los equipos en los que ha estado, desde que ha salido de Colo Colo y pasando por Leverkusen. Y haber jugado en Juventus y Bayern München y haber mantenido ese rendimiento habla de que es un jugador muy importante” expuso.

Por último Mascherano se refirió brevemente al escenario que tendrá el duelo entre Argentina y Chile por el camino a Rusia 2018, siendo claro al explicar que “no es algo que haya surgido de nosotros. No sé dónde se jugará y no fue nada de los jugadores, eso te lo aseguro. Nunca he jugado con la selección ahí, así que no sé lo que es jugar en La Bombonera con ella”, cerrando de manera tajante al indicar que “siempre los campos donde se juega los ha decidido la federación”.

Tendencias Ahora