¿encontraste un error? avísanos

Envíanos tu corrección Nombre Correo electrónico Teléfono Ciudad Corrección o comentario enviar ×

Edgardo Bauza: "Si Messi me arma el equipo, me voy a mi casa"



0

0

0

0

0 Visitas

Publicado por Jeser Lara

El entrenador de la selección de Argentina, Edgardo Bauza, volvió a referirse a los rumores que giran en torno a Lionel Messi, los cuales señalan que el astro del Barcelona es quien arma el equipo trasandino.

En conversación con Oral Deportiva, el ‘Patón’ aclaró que “a los que creen que Messi me arma el equipo no puedo salir a contestarles: si eso pasa, me voy a mi casa”.

En cuando al duelo entre la ‘Albiceleste’ y La Roja en Argentina, el entrenador agregó que irá con plantel estelar, ya que para él será un duelo durísimo.

“Si los jugadores están todo bien, contra Chile iría con los mismos. El partido con Chile va a ser durísimo. Yo no puedo hacer debutar un jugador ese partido, sería arriesgado”, lanzó.

Finalmente, el DT se refirió a la opción de jugar en la Bombonera o en el Monumental, añadiendo que “la elección de jugar en la cancha de Boca no fue mía sino de los jugadores. 19 de los 24 querían eso. No tengo ningún problema de jugar en la cancha de Boca o de River”.

Tendencias Ahora