Arturo Vidal responde a Ancelotti: "Está bien que me critique cuando juego mal"



Publicado por Nicolás Maureira

El volante del Bayern München, Arturo Vidal, se refirió a las críticas del entrenador Carlo Ancelotti, quien no quedó contento con el rendimiento del seleccionado nacional en el partido ante el Darmstadt.

Consultado por Fox Sports, el ‘Rey Arturo’ reconoció que no realizó un buen encuentro el pasado fin de semana por la decimoquinta fecha de la Bundesliga.

“Hablé con el, cuando uno juega un partido mal el entrenador lo va a decir, uno trata de hacer lo mejor, cuando las cosas no salen y se juega mal se nota”, dijo tras la victoria por 3-0 sobre el RB Leipzig.

“Está bien que me critique cuando juego mal, por eso no me ha criticado en todo el año“, agregó.

Asimismo, el formado en Colo Colo dijo que no pasará las fiestas en Chile y que se siente cómodo en el Bayern. “Hoy había que demostrarlo y así fue”, sentenció.

