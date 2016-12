¿encontraste un error? avísanos

Árbitro que no expulsó a Ramos: "Fue una falta de comunicación entre mi asistente y yo"



Publicado por José Luis Rivera

Fue uno de las acciones más comentadas del fin de semana. La decisión del árbitro Janny Sikazwe de no mostrarle la segunda tarjeta amarilla a Sergio Ramos, en la final del Mundial de Clubes entre Real Madrid y Kashima Antlers generó amplias críticas contra el juez, quien fue acusado de beneficiar al poderoso cuadro español.

Por aquello, fue el propio Sikazwe quien debió intentar explicar su actuación ante los cuestionamientos recibidos, en declaraciones recogidas por Diario AS.

“No fue más que una falta de comunicación entre mi asistente y yo” comentó el juez, explicando que “él me señaló la falta y me dijo por el auricular ‘sin tarjeta’, pero yo entendí ‘tarjeta’. No fue más que eso, una falta de entendimiento”.

Sikazwe insistió también que nada tuvo que ver el VAR, sosteniendo que “no fue por el arbitraje por vídeo, sino que quedó en algo entre mi asistente y yo”.

