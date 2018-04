¿encontraste un error? avísanos

Héctor Tapia respalda a Barroso: "Es muy importante, se necesita sumar a todo el mundo"



Publicado por Raúl Galdames

Hoy Héctor Tapia fue elegido como el nuevo entrenador de Colo Colo. El nuevo entrenador albo llega firmando un contrato hasta diciembre y renovable por un año, por el que percibirá un equivalente a 400 mil dólares, a repartir con su cuerpo técnico.

En la conferencia de prensa fue consultado por este nuevo desafío y la Copa Libertadores, donde marchan últimos con un punto. Pero ‘Tito’ también fue consultado por otro hecho que marcó estos últimos días en el Cacique: el caso Barroso.

Pero lejos de evitar el tema, el nuevo entrenador de Colo Colo fue más allá y respaldó al defensa diciendo que “Julio Barroso es muy importante, se necesita sumar a todo el mundo, no restar”.

Acto seguido agregó que “Julio tiene importancia igual como el más joven del plantel. Si queremos conseguir resultados en la Libertadores y el torneo tienen que estar todos alineados, el club entero ir en una sola dirección”.

Por último, fue consultado por si será considerado en su equipo y dijo que “no sé si Julio no es considerado en este momento. Ahí veremos, no tengo idea si él o Valdivia, Valdés están lesionados o no, pero va a depender de si están en condiciones físicas”.

