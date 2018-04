¿encontraste un error? avísanos

Jaime Vera: "No me he reunido con nadie de Blanco y Negro, no tengo noticias al respecto"



Publicado por Jeser Lara

El técnico nacional, Jaime Vera, se refirió a la supuesta reunión que habría sostenido con la directiva de Blanco y Negro por su interés de dirigir a Colo Colo, señalando que eso no ha sucedido.

En conversación con BioBioDeportes, el ‘pillo’ señaló que “no me he reunido con nadie, no tengo noticias al respecto”.

Consultado por su interés de dirigir al elenco ‘popular’, el extécnico de Deportes Iquique aclaró que siempre ha estado dispuesto para trabajar.

“Siempre he estado dispuesto para trabajar en clubes, no me estoy ofreciendo, pero estoy disponible porque estoy sin trabajo”, agregó.

El nacional tuvo palabras para posibles roces con jugadores de Colo Colo si es que llega a asumir (Valdivia y Carmona participaron del ‘bautizazo’ en la Roja, en ese tiempo Vera era ayudante de Claudio Borghi), comentando que él nunca tuvo problemas con ellos.

“Conozco a varios y son todas buenas personas, llevan años jugando y eso habla muy bien de ellos… Yo nunca tuve problemas con los jugadores, la indisciplina ya pasó. No creo que haya tanto problema”, cerró.

