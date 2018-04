¿encontraste un error? avísanos

Envíanos tu corrección Nombre Correo electrónico Teléfono Ciudad Corrección o comentario enviar ×

Guede y su renuncia a Colo Colo: "Mi salida va a liberar de la presión a todo el club"



0

0

0

0

0 Visitas

Publicado por José Luis Rivera

Noticia en Desarrollo...

El entrenador Pablo Guede se refirió a su renuncia desde Colo Colo, asegurando que espera que su salida baje la presión al interior del club.

En conferencia de prensa, Guede indicó que su decisión “viene de después del partido de San Luis, donde la pasé muy mal. Ahí fue un corte y entendí que la gente no me quería. Entendí que dejarlos antes del clásico sería mucho peor, no podía abandonarlos. Por suerte lo ganamos, pero después me mantuve firme en mi posición“.

“Se lo plantee al presidente desde el primer minuto que asumió y llegamos a un buen acuerdo esta mañana para las dos partes” prosiguió el argentino, asegurando que “estoy convencido que mi salida va a liberar la presión de todo el club”.

“La evaluación de mi trabajo se verá con el tiempo. Si los cuatro títulos que ganamos o el no perder los clásicos fue bueno o no” sostuvo sobre la evaluación de su trabajo, asegurando que “el que quiera ver lo bueno, verá lo bueno y el que no, verá lo malo”.

“La pasé mal con San Luis. Ver que todo el estadio te grite en contra, que te lleguen monedas… lo pasé mal. Antes de entrenador soy persona” profundizó el DT, reconociendo que al hablar del plantel “les comenté que me iba, no le aceptaron, pero lo entendieron”.

Guede reiteró que “entiendo que lo mejor para que puedan clasificar en Copa Libertadores es que yo me vaya. Tienen la posibilidad de clasificar, pero conmigo creía que era una presión extra”, además de aclarar que pretende seguir en Chile “hasta junio o julio, a esperar que me salga algo para trabajar. No tengo nada visto”.

En cuanto a su presencia durante 21 meses en el ‘Cacique’, el trasandino dijo que “Colo Colo es muy grande. Estoy feliz de haber dirigido este club. Muchas veces dicen que Colo Colo es su gente y la verdad que es así, esa es la parte más importante. Para mí es impresionante lo grande que es este club“.

En otros tópicos, Guede expresó que “no tengo opinión ni buena ni mala de Ruiz-Tagle, no lo conozco”, además de apuntar que “Colo Colo no aguanta tres partidos seguidos perdiendo, soy consciente de eso, pero me voy con la alegría de haber ganado un clásico (…) Siento que sí reprobé en la Copa Libertadores, porque empate dos y perdí dos partidos“.

Para finalizar, Guede declaró que “quiero agradecer a la gente que le entrego su apoyo al equipo durante un año y ocho meses. También a Aníbal Mosa y todos los funcionarios que trabajaron conmigo día a día“.

Tendencias Ahora