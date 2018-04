¿encontraste un error? avísanos

Orión emprenderá acciones legales contra quienes lo acusaron de decir insultos racistas



Publicado por Jeser Lara

El portero de Colo Colo, Agustín Orión, anunció en conferencia de prensa que emprenderá acciones legales contra los medios de comunicación o personas que lo acusaron de haber pronunciado insultos racistas en contra de Jean Beausejour.

“Después de meditar con mis cercanos me gustaría informar que iniciaré acciones legales contra todos los que han insinuado que yo he hecho y dije cosas que no fueron así”, partió diciendo el portero.

“Creo que es un tema muy grave y no creo que debería ser tomado a la ligera. Esto es para los medios no contra los jugadores que han comentado que no hubo nada de lo que han hablado”, agregó.

Además, el meta trasandino agregó que sus abogados se encuentran recopilando toda la información que se dijo de él.

“Mis abogados están recopilando todo lo que han hablado de mí y que no son ciertas. Me he aguantado en mi carrera muchas cosas y esto no me lo voy a aguantar”, cerró.

Recordar que el arquero fue acusado de haber pronunciado insultos racistas en contra de Jean Beausejour, en el Superclásico 183 del fútbol chileno.

