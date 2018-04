¿encontraste un error? avísanos

Gabriel Ruiz-Tagle y colusión: "Si fuera responsable habría tenido un juicio en mi contra"



Publicado por Jeser Lara

A Gabriel Ruiz-Tagle lo condena su pasado. Y es que al ser nombrado como nuevo presidente de Blanco y Negro, el exministro de Deportes se ganó el rechazo de todos los hinchas del ‘popular’ por tener una vida pública marcada por polémicas.

Sus nexos con la Garra Blanca, las irregularidades en Chiledeportes mientras era ministro, su polémica gestión en la realización de los Juegos Odesur 2014 ($1.480 millones entregados a los Juegos, bajo la administración de Ruiz-Tagle, que nunca fueron rendidos) y el Dakar, además de la acusación de la Fiscalía Nacional Económica por haber liderado la colusión del papel higiénico cuando aún era propietario de la papelera PISA, son algunos de los temas que no tienen para nada contento a los aficionados del ‘popular’.

En conferencia de prensa, Ruiz-Tagle fue confrontado por estos temas, y aseguró que en el último (colusión del papel higiénico, el más polémico) no tiene ninguna responsabilidad.

“Respecto a los temas empresariales, yo no soy ni he sido parte de ningún juicio de esa manera, ni siquiera he tenido cargos, presté declaraciones voluntariamente como testigo”, partió diciendo.

“Yo participada de una empresa que sufrió mucho con los abusos de una empresa más grande, yo mismo fui al TLC y me ofrecí a declarar voluntariamente para que se supiera la verdad. De ahí la Fiscalía decidió no levantar cargos en mi contra”, agregó.

“Si fuera responsable habría tenido un juicio en mi contra”, añadió.

“Soy consciente que esos cargos van a existir siempre. Lo viene haciendo mucha gente, sin conocer antecedentes, y sé que es un costo que debo pagar por estar acá. Y estoy dispuesto a pagarlo”, cerró.

