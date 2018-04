¿encontraste un error? avísanos

’Coca’ Mendoza sobre la situación de Colo Colo: "Todo lo que se armó fue un circo"



Publicado por Raúl Galdames

La crisis en Colo Colo tiene a todo el pueblo albo preocupado. La renuncia de Pablo Guede y el apoyo que le dio parte del plantel fue solo el comienzo, luego salió a la luz la molestia de Julio Barroso por medio de un mensaje en redes sociales, para colmo, en la última fecha cayeron contra San Luis.

De hecho, ayer se supo nuevos detalles de la “acalorada” reunión entre plantel de Colo Colo y Julio Barroso donde según pudo averiguar BioBioDeportes Esteban Paredes encaró al defensa frente a todos los jugadores.

La situación actual por la que pasa el ‘Cacique’ tiene molestos a varios referentes albos. Un caso es el de Gabriel Mendoza, el ex jugador no aguantó más y tildó de “circo” todo lo que está pasando en Macul.

“Todo lo que se armó fue un circo. Yo siempre he dicho que las decisiones que se toman se deben asumir con mucha responsabilidad y bastante hombría”, comenzó diciendo el ‘Coca’.

Acto seguido, el ex lateral albo añadió que “aquí salieron a respaldar algunos jugadores, no me voy a meter en eso porque no estoy en el camarín, pero creo que por lo ocurrido en todo el proceso de Guede, la renuncia era la decisión que tenía que tomar”.

“A Morón lo están utilizando”

Mendoza también aprovechó la oportunidad para hablar sobre el presente que vive otro histórico del club, Daniel Morón, quien asumió como director del Club Social y Deportivo Colo Colo.

A fines de marzo, el ex portero aprobó la gestión de Anibal Mosa, actual timonel albo, diciendo que “yo creo que lo ha hecho bien, es un tipo muy apasionado por Colo Colo y por ahí hay cosas que a lo mejor se excede, pero no todos somos perfectos en la vida y siempre cometemos errores”, señaló.

Sobre esto último y la opción de llegar a ser el Presidente del club, el ‘Coca’ comentó que “me da mucha lata lo de Dani (Morón), yo creo que lo están utilizando. Él siempre ha sido un tipo derecho y le tiene mucho cariño a la institución, pero estar en ambos bandos no le hace bien porque a la gente le produce cierto rechazo”.

“Creo que estar apoyando a Monsalve o en este caso a Mosa, porque están aliados, y luego reunirte con Leonidas Vial para hacer una alianza estratégica para postular a la presidencia creo que la hace mal a él y a la institución”, puntualizó.

Por último, sobre la opción de llegar a la presidencia del Club Social y Deportiva, el ex defensa comentó que “lo estoy pensando seriamente, las elecciones son en noviembre y me estoy asesorando con personas que conocen muy bien el tema y creo que antes de la primera asamblea podré clarificar bien el tema de la candidatura”.

