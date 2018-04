¿encontraste un error? avísanos

Pablo Guede y su vuelta a Colo Colo: "Esto tiene que seguir"



Publicado por Jeser Lara

El director técnico de Colo Colo, Pablo Guede, reconoció en conferencia de prensa que le notificó durante la tarde de este viernes su renuncia al presidente de ByN Aníbal Mosa. Sin embargo, el plantel del cacique se juntó y durante una reunión que duró varias horas terminaron convenciendo al DT de quedarse.

“Le planteé a Mosa que tenía que dar un paso al costado por el bien del club. Después vinieron los jugadores y hablamos. Terminamos en que este barco o lo llevamos a flote todos juntos o se hunde”, lanzó el trasandino.

“Salió a la luz todo lo que había pasado, y recién terminamos de hablar. Esto tiene que seguir”, agregó.

Consultado por el rumor de que si Guede se iba Aníbal Mosa partía con él, el entrenador fue claro al señalar que eso no tiene por qué ser así.

“Mosa tiene que estar por encima de un entrenador. Eso no me parece correcto, él hace muchas cosas por el club. No me gustaría que se fuera y no porque yo haya decidido irme”, lanzó.

Respecto a la reunión que sostuvo con el plantel, Guede añadió que “el compromiso siempre estuvo. Es muy difícil abandonarlos. Como entrenador el mayor reconocimiento que tiene es el de sus jugadores”.

