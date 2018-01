¿encontraste un error? avísanos

Pedro Morales y salida de Colo Colo: "No me hicieron una oferta como la que esperaba"



Publicado por Nicolás Maureira

En plena época de fichajes del fútbol chileno, cuando Colo Colo regresaba a las prácticas tras las vacaciones post torneo de Transición, se pensaba que Blanco y Negro iba a incorporar a un conocido del plantel: Pedro Morales.

El volante de 32 años entrenó durante todo el segundo semestre de 2017 en Macul como jugador libre. La directiva del club no le extendió su contrato y ‘Pokegol’ se quedó seis meses cesantes.

El exjugador del Málaga contaba con el visto bueno de Pablo Guede, por lo que todo indicaba que se iba a convertir en el segundo refuerzo de Colo Colo.

Sin embargo, nada de eso pasó. Morales no fue contratado por el Cacique y partió a la Universidad de Concepción.

Han pasado varios días de su fichaje en el ‘Campanil’ y Morales aún no le encuentra explicación al rechazo de Blanco y Negro.

“No sé muy bien, en realidad. No llegamos a acuerdo, no me hicieron una oferta como la que esperaba. Ellos sabían que el tema no era económico, sino que era la competencia de estar en un equipo grande. No se dio, y tampoco podía esperar a Colo Colo. Eso significaba quedarme sin nada como el semestre pasado”, señaló en entrevista con El Mercurio.

Para el exjugador de Universidad de Chile, esta “era la contratación más fácil que tenía Colo Colo, porque yo seguía ahí, Pablo me quería y tenía la intención de seguir. No sé la razón de por qué no se dio”, aseveró.

El exseleccionado nacional da vuelta la página y su foco está ahora en la UdeC. “Mi prioridad era Colo Colo, pero como no podía seguir esperando hablé con Francisco (Bozán) sobre la posibilidad de llegar al equipo. Me convenció con lo que conversamos y por cómo planteó el año. También estaba la Libertadores, el buen equipo que se estaba formando y la ambición de él, que es un excelente entrenador”, recalcó.

Universidad de Concepción debutará este miércoles contra Vasco da Gama por la fase 2 de la Copa Libertadores. El duelo se jugará a las 20.45 horas en el Ester Roa Rebolledo.

