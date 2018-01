¿encontraste un error? avísanos

Guede y su renovación: "Me alegra que sigan confiando y que piensen que soy el indicado"



Publicado por Raúl Galdames

Colo Colo pasó la aplanadora ayer contra Santiago Wanderers en la final de la Supercopa del fútbol chileno. Opazo, Véjar y Valdés le dieron el triunfo a los albos y levantaron el nuevamente el título que se juega entre el campeón de la Copa Chile y el Campeonato Nacional.

Primero Esteban Paredes celebró la obtención de la Supercopa diciendo que “venimos a jugar la final para ganarla, Colo Colo siempre tiene que ganar las finales. Estas dos semanas tuvieron muchas dificultades, fueron muy desgastantes pero lo sacamos adelante”.

Pero luego fue el turno de Pablo Guede que también festejó luego del partido comentando que “lo de hoy (ayer) fue tremendo. Solo tengo palabras de agradecimiento y admiración con los futbolistas”.

El entrenador de Colo Colo fue consultado también por su renovación con el club y señaló que “es una alegría que sigan confiando y que piensen que soy el indicado. Me hace muy feliz tratar de estar dos años más en el equipo más importante y grande de Chile”.

Con respecto al tema de los refuerzos, Guede dijo que “creo que lo de Carlos está cerrado, es uno de los jugadores que era prioridad, nos puede dar mucho, por eso insistí tanto. No es fácil cerrar a un seleccionado chileno, no es fácil conseguir a Matías Fernández, tampoco sacarle un jugador a San Lorenzo. Hasta que no vea a Carmona en el club, no hablaré más de él”.

Por último sobre lo que le falta reforzar al conjunto albo, el técnico señaló que “tenemos alternativas en el ataque, por ahí nos faltaría un delantero, pero tenemos que ver que tipo de delantero”.

