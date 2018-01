¿encontraste un error? avísanos

La furia de Luis Pavez con Mosa: "No me consideran, pero tampoco me quieren dejar partir"



Publicado por Pablo Velozo

Está indignado. Luis Pavez, lateral que volvió a Colo Colo tras un préstamo en Santiago Wanderers, se descargó en las últimas horas contra Aníbal Mosa.

¿La razón? Acusa al timonel de los ‘albos’ de “cambiar las condiciones” en las negociaciones que lo involucran, situación que lo tendría muy complicado en la actualidad.

“El tema de mi futuro está frenado. Mosa está poniendo otras condiciones, pidiendo plata para no ser libre… como quedan 6 meses. Hay varios casos”, reclamó.

En la misma línea, Pavez agregó que “espero que eso se solucione luego para poder jugar, es lo que más quiero”.

El futbolista estaba muy cerca de cerrar su traspaso a Unión Española, pero las conversaciones se habrían caído, lo que colmó su paciencia.

“Tengo que ser profesional, me queda contrato y si me tengo que quedar, voy a tener que comérmela solito. El profe Pablo (Guede) ha sido muy leal. Toca entrenar y esperar si sale lo de Unión”, complementó.

Finalmente, Luis Pavez agradeció la psobilidad de “tener las puertas abiertas para entrenar y ser alternativa cuando me necesiten”, pero no ocultó que la idea es sumar minutos y recalcó que “lo importante es jugar, seguir creciendo… no me consideran, pero tampoco me quieren dejar partir a préstamo es ilógico“.

