¿encontraste un error? avísanos

Envíanos tu corrección Nombre Correo electrónico Teléfono Ciudad Corrección o comentario enviar ×

Egidio Arévalo Ríos aparece como opción de refuerzo a Colo Colo: "Es un equipo grande"



0

0

0

0

0 Visitas

Publicado por José Luis Rivera

El mediocampista uruguayo Egidio Arévalo Ríos se mostró dispuesto a una posible llegada como refuerzo a Colo Colo para la temporada 2018, que tendrá como punto alto la disputa de la Copa Libertadores de América.

El experimentado volante está cerca de partir de Racing Club, donde tuvo un pobre rendimiento y aparece como una de las opciones para reforzar la zona media del ‘Cacique’, siempre y cuando no fructifiquen las negociaciones para fichar a Carlos Carmona.

Consultado si le gustaría llegar al cuadro albo, Arévalo Ríos declaró a AS Chile que “sí, sería bueno. No tengo problemas porque es un equipo grande, un equipo bueno. Pero tengo que ver qué me dice mi representante, porque a mí no me ha contactado nadie”.

“No me ha llamado nadie hasta ahora. Cuando llegue a la casa, voy a hablar con mi representante para ver si él sabe algo, porque yo no sé nada todavía”, agregó.

El jugador de 36, campeón con Uruguay de la Copa América 2011 y mundialista en 2010 y 2014, estuvo cerca de llegar al elenco popular en el año 2013.

“Sí, un tiempo atrás tuve para ir, pero ahora vamos a ver si la opción es real. Pero como te digo, hasta que no llegue a la casa, no sé nada. Recién anoche llegué de vacaciones y ahora vengo de hacerme los estudios en Racing”, sentenció.

Tendencias Ahora