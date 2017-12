¿encontraste un error? avísanos

Envíanos tu corrección Nombre Correo electrónico Teléfono Ciudad Corrección o comentario enviar ×

Rechazaron todo: en ByN desmienten acusaciones de Lucas Barrios contra Aníbal Mosa



0

0

0

0

0 Visitas

Publicado por José Luis Rivera

Una directa respuesta entregó Blanco y Negro, la concesionaria que administra Colo Colo, ante las acusaciones que realizó el viernes Lucas Barrios, quien apuntó contra Aníbal Mosa y lo responsabilizó de su fallido retorno a los ‘albos’.

Por medio de un comunicado difundido en sus cuentas en redes sociales, la organización asegura que en la declaración del jugador hubo “varios puntos e imprecisiones”. Por ejemplo, aclara que “el día de ayer, en un hotel de la ciudad de Buenos Aires, se le hizo una oferta económica concreta al representante del jugador, la cual no fue aceptada por él ya que sus pretensiones eran mayores al de esa oferta e imposibles de satisfacer por parte de nuestra institución“.

Lee también | Lucas Barrios acusó a Mosa de “mentiroso” tras fin de negociaciones: “Estaba todo cerrado”

En la declaración reafirma que “en ningún momento se dejó esperando por dos horas al jugador, como él lo expresara en una entrevista posterior. En todo momento los dos representantes de Blanco y Negro estuvieron en la cafetería del hotel, desde las 10.00 am hasta las 16.30 pm, momento en que se van rumbo al aeropuerto”.

El texto repasa otro punto de lo señalado por el atacante. “El jugador expresó que no venía a Colo-Colo porque ‘su Presidente no lo quería’ afirmación que no es verdad, prueba de ello es que fue el propio Presidente Mosa el que viajó hasta la capital trasandina para llevar la oferta personalmente” expone, además de descartar versiones de molestia de jugadores del plantel del ‘Cacique’ por el monto que recibiría la nueva figura. “Queremos ser tajantes, ningún miembro del plantel ha manifestado eso. Se encuentran todos de vacaciones, la mayoría fuera de Chile, y ninguno se ha puesto en contacto con el Presidente” indica.

Junto con descartar una oferta final que doblaba el monto (“nuestras finanzas son muy importantes y serias como para estar jugando con ellas a última hora”), la declaración apunta que “respetamos profundamente la trayectoria y profesionalismo de Lucas Barrios, por eso hicimos lo humanamente posible por traerlo de vuelta, con una oferta concreta y personalmente entregada por nuestra máxima autoridad”.

Tendencias Ahora