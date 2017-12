Representante de Lucas Barrios: "Nadie se ha acercado a nosotros de Colo Colo"

Foram 18 gols, a artilharia da equipe na temporada, a artilharia da Copa do Brasil e o tri da Libertadores. Mas nada disso é sombra perto do que você me deu, torcedor gremista. A recepção, a confiança, o carinho e o apoio em todos os momentos…isso não tem preço. E foram muitos momentos lindos. Vibramos juntos, conquistamos juntos, somos campeões juntos! Um clube forte se faz assim, com grupo comprometido, com torcida unida e com trabalho de todos. O Grêmio voltou a ser gigante, é o melhor time da América e um dos melhores do mundo. Valorize isso, comemore, torcedor, porque não é fácil chegar nesse nível! Pode ter certeza de que vou guardar as melhores lembranças na minha mente. Levarei o Grêmio onde for. Estarei com ele no coração onde estiver! Sou muito orgulhoso de fazer parte dessa história linda e desse ano 2017 inesquecível para todos tricolores! Obrigado, torcedor. Obrigado, companheiros. Obrigado, direção. Obrigado, Grêmio! Lucas Ramón Barrios #Gremio #Tricolor #2017 #TriDaAmerica LB#18 🔵⚫⚪🇧🇷⚽⚽⚽

