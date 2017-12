¿encontraste un error? avísanos

Envíanos tu corrección Nombre Correo electrónico Teléfono Ciudad Corrección o comentario enviar ×

Colo Colo fija como ’prioridad’ el retorno de Matías Fernández para el 2018



0

0

0

0

0 Visitas

Publicado por Pablo Velozo

Ahora, sí. Parece mucho más que una ilusión. Colo Colo intentará cerrar un anhelado fichaje de cara al 2018.

Matías Fernández, uno de los jugadores más queridos por la hinchada del ‘Cacique’, es el fichaje ‘bombástico’ que quiere conseguir la directiva ‘alba’ para la próxima temporada, considerando que, entre otras cosas, tendrá como desafío la Copa Libertadores.

“Matías tiene la estatura, el apoyo popular y muchas condiciones”, afirmó Aníbal Mosa, presidente de Colo Colo, en medio de la ceremonia de festejo de la estrella 32. Un presagio de lo que vendría: el club habría decidido darle “prioridad” a un posible arribo de ‘Matigol’.

Si bien hasta ahora el elenco de Pedrero no ha presentado una oferta formal, ya han hecho algunas averiguaciones importantes. Por ejemplo, Fernández no cuenta con cláusula de salida, por lo que la negociación debe ser directa con el jugador y el conjunto mexicano.

¿Existen opciones de que la operación se lleve a cabo? Sí, pero no muchas. Eso confirmaron cercanos del futbolista a Bío Bío Deportes. ¿La razón? Tras seis meses de contrato en suelo azteca, el deportista no tiene intenciones de emigrar por ahora y está considerado para el próximo año. Además, Necaxa no aceptará un préstamo.

Así, mientras la mayoría de jugadores ya disfruta de sus vacaciones, el directorio ‘albo’ trabaja intensamente en la ‘repatriación’ de Fernández. ¿Se reunirá la dupla Valdivia-Matías una vez más? Difícil. Pero el directorio no se rinde y sabe que el retorno del calerano puede ser un importante golpe para el 2018. Lo cierto es que el jugador viene al país a pasar las fiestas de fin de año y el ‘Cacique’ no quiere perder tiempo.

Tendencias Ahora