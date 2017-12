¿encontraste un error? avísanos

Representante de Rivero y supuesto interés del América de México: "No estoy enterado"



Publicado por José Luis Rivera

El representante del delantero Octavio Rivero, Flavio Perchman, relativizó las opciones de que el uruguayo parta de Colo Colo, ante los rumores de un posible interés de América de México por sus servicios.

Percham, señaló a BioBioDeportes que lo del interés “por mi lado no vino. Hay gente que dice que hay una supuesta oferta del América de México, pero no estoy enterado. Pregúntenle a la gente de Colo Colo, porque yo no tengo idea”.

“Él está muy bien en Colo Colo, está feliz por haber sido campeón y colaborar en el tramo final del torneo. Además, tiene contrato” prosiguió el agente, quien de todas maneras indicó que “después, si hay alguna oferta que valga la pena, que al club le sea interesante y a Octavio también, nos sentaremos con el club y se estudiará. Si ellos aprueban el traspaso, así se hará. Tiene que ser un club más importante que Colo Colo, que ya es muy importante. Hay que ver de qué magnitud es el equipo”.

Rivero logró revertir una compleja situación durante este torneo, donde estuvo buena parte del mismo al margen de las citaciones tras el conflicto originado por su deseo de partir a Belgrano de Córdoba, lo que fue rechazado por la directiva. Pero, en la recta final fue figura importante en la definición del título, anotando cinco goles en las últimas jornada.

