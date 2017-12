¿encontraste un error? avísanos

Jaime Valdés y el futuro albo: "Tenemos un desafío más grande como la Copa Libertadores"



Publicado por Raúl Galdames

Fue uno de los puntos altos de Colo Colo en el Torneo de Transición. Jaime Valdés se llevó los aplausos, el título del campeonato y también el premio a mejor futbolista profesional que entrega el Círculo de Periodistas Deportivos. Buen semestre para ‘Pajarito’.

De hecho, todo lo anterior cruzó el océano y llegó a oídos de los italianos donde el sitio Tuttomercattoweb habló con el volante albo sobre su semestre, pero en especial de un nuevo objetivo: La Copa Libertadores.

“Este título, en vez de dejarnos satisfechos en lo personal y en forma grupal, nos pone desafíos mucho más grande como volver a la Copa Libertadores de América, para lo cual ya nos estamos mentalizando, en Colo Colo no se descansa”, comentó Valdés que espera con ansias el certamen.

‘Pajarito’ también habló sobre sus otros objetivos y dijo que “mi objetivo después de este campeonato y de este semestre en particular es mantenerme al nivel que he logrado mantener. No es fácil ser titular en Colo Colo. Muchos jóvenes vienen muy fuerte, entonces cuando ya tienes ciertos años debes cuidarte y entrenar con mucho más profesionalismo. Ése es mi primer objetivo, mantener mi nivel, mejorarlo y poder rendir de la misma manera en la arena internacional”.

Y luego agregó que “cuando volví a Colo Colo desde Italia soñaba con campeonatos, participaciones estelares en la Libertadores y ya estamos cumpliendo y espero seguir haciéndolo”.

Valdés no escatimó en recursos a la hora de comparar al Cacique con un grande de Italia. “Colo Colo y la Juventus tienen hartas cosas en común, partiendo por los colores, esa garra que caracteriza a su gente. El empuje que pone cada uno de sus jugadores desde las inferiores crea una mentalidad ganadora que debe sobreponerse ante todo”.

