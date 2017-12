¿encontraste un error? avísanos

Pablo Guede: "Dicen que vendo humo, pero en todos los países donde dirigí salí campeón"



Publicado por Nicolás Maureira

El técnico de Colo Colo, Pablo Guede, destacó su labor tras el reciente el título conseguido por su equipo en el torneo de Transición, así como también reveló las cosas que lo molestaron previo al partido con Huachipato.

“Fuimos campeones cada seis meses… Tres títulos en un año y medio. Píntenlo como quieran, dibújenlo como quieran, pero son tres títulos más al club más grande de Chile: uno que no tenía en su historia (Supercopa 2017) y otro que hacía 20 años que no lo ganaba (Copa Chile 2016). Eso queda en la historia… Fuimos el mejor equipo en torneos cortos”, señaló.

Respecto a lo anterior, Guede dijo que el hecho que el equipo nunca haya dejado de competir en el fútbol chileno es gracias a los jugadores.

“Muchos lo van a querer dibujar diciendo ‘es lo mínimo que se le exige en Chile’. De los últimos diez torneos, Colo Colo ha ganado tres. Tan fácil no debe ser... Pero son los jugadores. Cuando uno habla del grupo están los celos, los egos. El viernes les dije ‘muchachos, los tengo que felicitar, todos se metieron el ego en el culo…’. Y los grandes daban el ejemplo: Paredes, Valdivia, Valdés”, indicó.

Para el extécnico de San Lorenzo, el momento más difícil del semestre fue la eliminación de Copa Chile ante Iberia, aunque se excusó con la ausencia de Esteban Paredes y Jorge Valdivia para esa llave.

“Cuando quedamos eliminados de la Copa Chile nos cayeron 200 mil palos… Pero sabíamos que podría ser un estorbo. Queríamos pasar Iberia y listo, porque necesitábamos frescos a los jugadores para el Transición. Tocó Iberia… Es que después te tratan de llorón, pero no estaban Paredes ni Valdivia”, expresó.

Guede, además, se descargó debido a algunos temas que se hablaron en la prensa en medio del campeonato que involucraron a su padre e hijo.

“Dijeron que mi padre venía a verme y mi padre no puede viajar en avión, porque está enfermo. ¡Es una vergüenza! Se metieron con mi hijo, lo trataron de sapo, me tacharon de ladrón, porque hacía negocios con mi representante, me acusaron de espionaje… Todo sin pruebas. ¡Y después, el hijo de p… soy yo, porque trato mal a la prensa, porque soy antipático! ¿Yo soy el que tiene que cambiar o siempre me manejé de una misma manera y eso no les gusta?”, se preguntó.

“Se metieron con mi hijo, con mis padres… Déjense de romper las bolas. Cuando vi lo de mi padre me quería morir. ¿Qué vende eso? ¿Porque soy el entrenador de Colo Colo pueden decir cualquier cosa? Me trataron de soberbio sin conocerme. O de impresentable cuando me expulsaron. ¿Alguno se preocupó en conocerme? Dicen que vendo humo, pero en todos los países donde dirigí salí campeón. ¡En todos!“, aseveró.

A raíz de lo mismo, recordó los momentos difíciles de su carrera como entrenador como cuando ganó campeonatos en España y Argentina.

“Vos sabés cuál es el título más difícil que dice tener Guardiola? El que ganó con el Barça B en Tercera División. ¿Vos sabés que con el Málaga salí campeón en la misma categoría? Fue el más difícil que me tocó pelear. Acá no tienen idea lo que es ser campeón en Tercera de España: 42 partidos, una liguilla que te mata… ¿ Sabés lo que es salir campeón de la B en Argentina? ¿Cuántos entrenadores han sido campeones en tres países diferentes? Y vendo humo… No me jodan. Pero los mismos que el viernes me mataban, el sábado me estaban aplaudiendo. Se dan vuelta como una tortilla”, lanzó a El Mercurio.

Por último, habló de la Copa Libertadores y dijo que no tendría problemas en utilizar a los mismos jugadores en caso que los posibles refuerzos no sean de nivel.

“Es difícil traer mejores jugadores de los que tenemos y traer por traer, para eso juego con los pibes. Lo mío no pasa por un tema de fichajes, sino por tener las cosas claras. Llegué a Colo Colo con los objetivos claros: salir campeón, poner pibes y competir en la Libertadores. Queríamos ganar la Copa Chile el primer semestre, el campeonato en el segundo y la Copa Chile de este semestre con juveniles. Se retrasó todo seis meses. Pero el proyecto, lo que firmé está cumplido. Solo me queda competir en la Libertadores. ¿De qué manera? No lo sé”, cerró.

