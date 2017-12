¿encontraste un error? avísanos

El ’factor Guede’: una relación de amor y odio con mundo del fútbol chileno



Publicado por Raúl Galdames

Llegó en 2016. Pablo Adrián Guede Barriero arribó desde San Lorenzo de Almagro para dirigir en Colo Colo y el argentino no pasó desapercibido en nuestro país, de hecho, generalmente las polémicas que giraban a su alrededor y los resultados de su equipo eran tema constante en las conferencias de prensa.

Guede volvió a levantar otro título con Colo Colo, galardón que podría ser el último del técnico con los albos debido a los rumores sobre su partida.

Acá repasamos su año entre victorias y polémicas que rodearon al entrenador en tierras chilenas que logró un 71% de rendimiento con Colo Colo en el Torneo de Transición.

La discusión con Patricio Polic

Marcó una de las fechas del campeonato. La derrota de Colo Colo a manos de Deportes Temuco en el Germán Becker pasó a segundo plano apenas terminó el partido que dirigió César Deischler. Guede persiguió a Polic hasta los camarines donde comenzaron los gritos que llamaron la atención de todo el mundo.

De hecho, el informe de Deischler que da a conocer los insultados del entrenador del Cacique y su asistente.

El escrito señala que Guede dijo le dijo a Polic: “Provocaste a Paredes y me ofreciste combos donde quieras y cuando quieras” y luego le dijo a Deischler “espero que lo pongas en el informe”.

El juez del partido siguió escribiendo y comentó que “Adicionalmente apoyado por las imágenes de televisión puedo observar que el ayudante Técnico Sr. Gustavo Grondona, también descontrolado sujetado por personal del equipo de Colo Colo insulta en reiteradas oportunidades diciendo ‘Polic eres un hijo de puta, un grandísimo hijo de puta’ siendo controlado y alejado por personal de su equipo del acceso a nuestro camarín”.

“Yo me saqué cuando me agarraron y Polic me seguía provocando desde adentro” de los vestuarios comentó, reconociendo que “después, sí me arrepiento de haber empujado a Pato (Patricio Barahona, coordinador del plantel). De eso sí me arrepiento“.

Pablo Guede también dijo que “¿sabés cuántas veces me expulsaron de un banco de suplentes? Una vez y se equivocaron. Mi comportamiento habla por sí solo”, negándose a profundizar en el tema, ya que “a nosotros no nos cree nadie, entonces ¿para qué voy a hablar?”.

Finalmente el técnico de Colo Colo ricibió solo una fecha de castigo, se perdía el partido ante Everton que, por lo demás, dio paso a otra polémica.

El ‘Caso Casetas’

Por encontrarse suspendido, el técnico del Cacique observó desde una caseta del estadio Sausalito el encuentro correspondiente a la decimotercera fecha del torneo de Transición.

El gerente del cuadro ruletero, Carlos Oliver, dijo que Guede habría dado indicaciones a Agustín Salvatierra para que realizara el cambio de Jorge Araya por Jaime Valdés, esto después del gol de Octavio Rivero que decretó el 3-2 final.

“Son muchas imágenes, tenemos un testigo de cuando Colo Colo hace el cambio del señor Araya. Nosotros grabamos todo por temas de seguridad. Estas imágenes que ahora estamos editando serán enviadas a la ANFP para que tomen las medidas”, señaló en un punto de prensa.

Sobre la polémica de la última fecha, donde Pablo Guede habría dado instrucciones en el cotejo con Everton desde la cabida del estadio pese a estar prohibido, el entrenador argentino evitó hablar del tema.

“Está cerrado, no me voy a referir a eso. Lo del gerente de Unión Española se aceptan las disculpas del presidente”, dijo también en relación a las declaraciones de Fernando Díaz que dio que “ese cuerpo técnico ha burlado las reglas muchas veces, y le hace un flaco favor a todo el gremio, que en general actúa bien”.

Los halagos de Contreras y Paredes

Hace casi un mes, el exdefensor de Colo Colo y de la selección chilena, Pablo Contreras, se refirió al presente del técnico albo que vivía en ese entonces. Contreras respaldó a Guede e incluso lo postuló para que siga en la tienda alba, esto ante los rumores de una posible partida de Macul.

“Es una situación compleja la que está viviendo Colo Colo, más allá de los incidentes del partido con Temuco y de la sanción a Guede, este torneo ha hecho un muy buen trabajo. Ojalá que no dependa el ganar o no el torneo la continuidad de Guede. Considero que lo ha hecho realmente bien“, señaló.

Por otra parte, Esteban Paredes, postuló hace unos días a su entrenador como candidato para dirigir a la selección chilena. “Creo que (Guede) puede ser técnico de la selección. Tiene personalidad y trabaja muy parecido al profe Marcelo (Bielsa) y a (Jorge) Sampaoli, dijo el artillero.

Finalmente, el estratega agradeció las palabras de su goleador Esteban Paredes, quien lo postuló como candidato a la selección chilena: “Paredes puede opinar lo que quiera. Para mí es un orgullo que jugadores como él o el Mago hablen así de mi. Me pone contento”, remató.

