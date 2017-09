¿encontraste un error? avísanos

Guede niega discusión con Paredes e ironiza: "Falta pelearme con 'Pajarito' y el 'Mago'"



Publicado por José Luis Rivera

El entrenador de Colo Colo, Pablo Guede, exteriorizó su satisfacción esta noche por el rendimiento de sus dirigidos en el claro triunfo por 3-0 ante San Luis, que los deja terceros en el Torneo de Transición, y negó haber sostenido una fuerte discusión con Esteban Paredes en una de las prácticas.

A la hora de analizar la brega jugada en Pedrero, el estratega argentino declaró que “intentamos hacer la presión en un lugar del campo donde nos convenía y de ahí salir en ataque. Nos posicionamos en un lugar donde a San Luis le pudimos hacer daño“.

“El segundo gol fue de contra, pero el primero no. Sabíamos eso sí cómo hacerle daño a San Luis (…) Estoy muy orgulloso de poder dirigir a este grupo de jugadores. No hay mejor reconocimiento que el de sus jugadores“, agregó.

Respecto a la actuación del lateral Óscar Opazo, que marcó un doblete en el Monumental , Guede señaló que “hizo un partidazo. No me sorprende su rendimiento. Llegar a Colo Colo no es fácil, se necesita un periodo de adaptación y él es un profesional”.

Consultado por las versiones de una pelea con Paredes en uno de los entrenamientos previos al choque con los ‘canarios’, el ex técnico de Palestino aclaró que “cómo me voy a pelear con el ‘Tanque’. Es lo más lejos de la realidad. Ni roce hubo, qué te voy a decir. Que sigan inventando, no saben qué más inventar“.

“Me falta pelearme con ‘Pajarito’ (Valdés) y el ‘Mago’ (Valdivia), pero si sigue corriendo como lo hacen, entonces seguiré peleando”, agregó con cierta ironía.

Por último, Guede llamó a ahora a “pensar en Católica, ir a hacer un buen partido y ganar” y comentó que la ausencia en la citación del delantero uruguayo Octavio Rivero fue sólo por “decisión técnica”.

