Jorge Valdivia a Osses: Me gustaría que explique por qué no denuncia a otro jugadores



Publicado por Nicolás Maureira

El experimentado volante de Colo Colo, Jorge Valdivia, se refirió a la denuncia de la Comisión Arbitral en su contra por calificar como una “estupidez” la cartulina amarilla recibida por Eduardo Gamboa en el empate ante Deportes Iquique.

El ‘Mago’, que con la amonestación recibida en el norte se perderá el duelo del próximo viernes ante San Luis, arriesga perderse más encuentros del Torneo de Transición si el Tribunal de Disciplina acoge la denuncia del organismo que encabeza Enrique Osses.

Ante esto, el ex Palmeiras y Al Wahda declaró en diálogo con La Tercera que “no insulté a nadie y no dañé la moral de nadie tampoco. Decir que fue una estupidez lo de la tarjeta amarilla no quiere decir que yo haya dicho que Gamboa es estúpido. En ningún momento lo dije así. También siento que el presidente de los árbitros, Enrique Osses, lo entendió de otra manera muy distinta”.

“Me gustaría que así como (Osses) me denunció, que él explicara por qué hace la denuncia contra mí y no contra otros jugadores que también criticaron el arbitraje. Y resalto que yo no critiqué el arbitraje, solo dije que la amarilla que me había puesto el árbitro era una estupidez”, complementó el ‘10’ del ‘Cacique’.

Respecto a su actitud en el terreno de juego, Valdivia fue claro en señalar que “trataré en los próximos partidos de medir el tono de las palabras agresivas en contra de los árbitros, para que no se sientan ofendidos como se sintió Gamboa (…) pero a mis 34 años no voy a cambiar mi manera de sentir el partido, mi manera de jugar”.

Cabe consignar que Valdivia registra 178 amarillas y 20 expulsiones en 511 partidos, lo que representa una tarjeta en 2,87 encuentros. Varias de las amonestaciones es por reclamos a los árbitros.

