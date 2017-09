¿encontraste un error? avísanos

Under Armour desmintió a gerente de ByN en polémica de pagos por llegada de Jorge Valdivia



Publicado por José Luis Rivera

Sorpresa causo la acusación del gerente de administración y finanzas de Blanco y Negro, Ricardo Lobos, donde apuntó que la empresa de ropa deportiva Under Armour, actual sponsor de Colo Colo, no cumplió con el aporte suspuestamente comprometido para financiar el arribo de Jorge Valdivia al cuadro popular.

“Estamos esperando que Under Armour ponga el dinero que se comprometió a pagar por el fichaje de Jorge Valdivia, el cual hasta el momento no ha llegado. Esperamos que pongan ese dinero pronto, ya que ese fue el compromiso. Hasta ahora sólo Colo Colo ha puesto los recursos“, indicó ayer miércoles el funcionario al diario La Tercera, agregando que “si no fuera por Colo colo, nadie conocería esta marca en Chile y ahora no quieren pagar. El pueblo colocolino tiene que saber esto. Les digo a estos señores americanos que con Colo Colo no se juega. Estamos muy molestos”.



Ante este escenario, la empresa salió al paso con un comunicado donde desmintió las declaraciones de Lobos, y aseguraron que “Under Armour ha cumplido fielmente todas y cada una de sus obligaciones asumidas por el acuerdo comercial antes referido, no existiendo obligación alguna de Under Armour en relación con el fichaje o remuneración del jugador Jorge Valdivia“.

“Under Armour no tiene injerencia alguna en la relación laboral que Blanco y Negro mantiene con dicho jugador o con cualquier otro” agrega el texto, lamentando “profundamente este confuso incidente y esperamos seguir colaborando con Blanco y Negro y la hinchada del club, tal como lo hemos hecho desde un comienzo”.

