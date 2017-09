¿encontraste un error? avísanos

Blanco y Negro acusa a Under Armour de no pagar dinero por fichaje de Jorge Valdivia



Publicado por Nicolás Maureira

Un nuevo problema es el que atraviesa Colo Colo y esta vez no es deportivo, sino un tema económico relacionado con Jorge Valdivia.

Resulta que la concesionaria que administra al Cacique, Blanco y Negro, acusó a Under Armour (marca que viste a los albos) de incumplir con la promesa de pagar su parte del fichaje del ‘Mago‘.

“Estamos esperando que Under Armour ponga el dinero que se comprometió a pagar por el fichaje de Jorge Valdivia, el cual hasta el momento no ha llegado. Esperamos que pongan ese dinero pronto, ya que ese fue el compromiso. Hasta ahora sólo Colo Colo ha puesto los recursos”, dijo a La Tercera Ricardo Lobos, gerentes de administración y finanzas de ByN.

Según el matutino, ByN ha debido pagar la totalidad del sueldo del volante (US$ 100 mil mensuales) y que el acuerdo original dice que la firma estadounidense debe entregar 300 mil dólares a Colo Colo en 2017 y 2018.

“Si no fuera por Colo colo, nadie conocería esta marca en Chile y ahora no quieren pagar. El pueblo colocolino tiene que saber esto. Les digo a estos señores americanos que con Colo Colo no se juega. Estamos muy molestos”, agregó Lobos.

Del mismo modo, el citado diario indicó que Under Armour le hizo llegar a ByN ocho mil camisetas de Jorge Valdivia, pero que la sociedad anónima alba sólo ha vendido 700.

Desde la empresa norteamericana se defendieron y aseguraron que “hemos cumplido con todos nuestros contratos y compromisos con Colo Colo”.

