Jorge Valdivia defendió a Guede: "Los hinchas tienen que estar enojados con los jugadores"



Publicado por Nicolás Maureira

Tras la derrota por 2-1 ante la Universidad de Concepción en el estadio Monumental, el volante Jorge Valdivia salió en defensa del técnico Pablo Guede, a quien los hinchas lo responsabilizan de la derrota ante los del Campanil y del momento futbolístico del cuadro popular que en cuatro fechas sólo registra un triunfo, una derrota y dos empates en el Torneo de Transición.

“Uno a los hinchas los entiende, están en su derecho de salir molestos de acá pero creo que tienen que estar enojados con nosotros, con los jugadores que son los que adentro tienen que decidir, los que tenemos que hacer los goles, crear los espacios, hacer las jugadas y hacer los méritos para ganar. Me imagino que cuando se pierde, y muchas veces pasa, es toda la responsabilidad del entrenador, en este caso Pablo, pero yo en lo personal le quito la responsabilidad a él porque tuvo un acierto muy grande en meter a Nico (Orellana) en el segundo tiempo y hace el gol, pero soy de la opinión si los hinchas tienen que enojarse con alguien es con nosotros”, comenzó diciendo Valdivia.

Y sobre lo mismo el mediocampista indicó que: “Muchas veces en este campeonato se ha cuestionado muy seguido a Pablo y hemos dado muestra y él también ha dado muestra de que es un entrenador que está preparado y capacitado para dirigir a Colo Colo. Me imagino que esto viene del año pasado pero no debemos recordar lo que ya pasó”.

“Creo que si es por mérito, por así decirlo, Pablo ya este segundo semestre junto con nosotros le dimos un título a Colo Colo, pasamos la llave de La Serena donde todos nos daban por eliminado, entonces se entiende el enojo de los hinchas pero creo que somos todos responsables y no sólo uno. Nosotros no estamos pensando en que tenemos que ganar para subirle los bonos al entrenador”, agregó.

Respecto al análisis de la derrota, el ‘Mago’ comentó que: “No vi al equipo, no jugamos, no jugué, no ganamos, dejamos escapar tres puntos que nos alejan de las primeras posiciones. ¿Merecimos perder? Si lo llevamos a cuántas veces nos llegaron creo que no, son dos goles donde el segundo es de otro partido, un golazo, pero igualmente insisto en que no debimos perder, fueron sólo dos las llegadas de ellos y terminaron en gol, pero nosotros con empuje tuvimos más ocasiones que ellos”.

En relación a lo golpeado que terminó el camarín por la derrota indicó que: “Cuando se pierde no solamente Colo Colo sino también los hinchas quedan golpeados, me imagino que es normal cuando se pierde pero hay que analizar cómo se pierde. Creo que en los equipos grandes no es buena la sensación que queda dentro del plantel cuando pasa esto porque, en nuestro caso, somos muy críticos, se siente el hecho de perder, primero porque no estamos acostumbrados y, segundo, porque jugamos de local”.

Finalmente se le consultó por la ausencia de Esteban Paredes, quien quedó al margen del partido por una contusión lumbar y es duda para el superclàsico ante Universidad de Chile del pròximo domingo.

“Vi a Esteban triste por no poder jugar, él ha dado muestra de lo que quiere a este club més que nadie entonces hay una tristeza pero quedan siete días para que se recupere y pueda estar con nosotros porque es un jugador muy importante”.

