Ormeño y posible reestructuración del Fútbol Joven de Colo Colo: "Hay que evaluar"



Publicado por José Luis Rivera

La versión sobre una reestructuración que se podría venir en el fútbol joven de Colo Colo tuvo una reacción en el asesor de la Comisión de Fútbol del elenco popular, Raúl Ormeño, quien reconoció que, si bien no hay resoluciones al respecto, hay que hacer evaluaciones en las series cadetes.

“Solamente se han producido cosas al pasar, todavía no se ha tomado ninguna determinación. Hay que evaluar, hay que ver un montón de situaciones que pasan abajo y de las que yo me tengo que empezar a empapar, porque llevo sólo dos semanas”, comenzó diciendo Ormeño.

“A lo mejor no hay que cambiar nada o a lo mejor va a haber que cambiar cosas. Siempre que hay cambios, cambios fuertes, importantes y esperamos que todo salga bien en beneficio del club. En este momento no hay nada decidido”, agregó el ex volante albo.

Respecto a si dichas modificaciones tienen que ver con poner más jugadores en el primer equipo o formar para vender, el ex futbolista manifestó que “yo creo que todo es importante, que se trabaje bien, que salgan jugadores y que se puedan vender jugadores, pero no es tan fácil hacer esas cosas, éstas se van dando”.

Y agregó que “Colo Colo vendió mucho, a Matìas (Fernández), a (Arturo) Vidal, pero no siempre salen los futbolistas de esa calidad. A todos nos gusta sacar jugadores, venderlos, ganar plata pero si el hincha en la galeria no ve triunfos, no sirve de nada”.

Consultado si el técnico Pablo Guede tendrá injerencia en las modificaciones respondió que “no, yo tengo una idea que quizás me estoy adelantando pero siempre he pregonado que en Colo Colo ojalá haya gente de Colo Colo, compañeros míos que tengan capacidad para estar en alguna función del club, pero no tiene nada que ver mi idea con lo que pueda querer Pablo. De todas formas al llegar aquí tu te puedes encontrar con sorpresas, porque pueden haber gente que no sea del club que tiene un buen rendimiento. ¿Por qué no dejarlos? ¿Por qué no continuar con ellos?”.

Finalmente en lo futbolístico, Ormeño insistió que espera reunirse esta semana con el jefe de los árbitros, Enrique Osses, pues se sintieron perjudicados en el empate 1-1 ante Palestino.

“A Colo Colo le cargan la mano, uno lo ve así, los equipos chicos lo ven al revés pero son sosas que hay que tratar. Ayer (martes) nos sentimos perjudicados porque nos anularon un gol que fue legítimo. Indudablemente que con lo que se está jugando día a día, donde a principio de campeonato las cosas no andaban como todos queríamos se pone un ambiente difícil y se siente uno perjudicado. A lo mejor cuando vas tres, cuatro o cinco puntos arriba si te sucede esto pasa volando pero no es así, en este momento Colo Colo necesita todos lo puntos porque queremos salir campeón”, cerró Ormeño.

