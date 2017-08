¿encontraste un error? avísanos

Jorge Valdivia reclamó contra arbitraje de Osorio tras empate de Colo Colo ante Palestino



Publicado por José Luis Rivera

Tras el empate 1-1 de Colo Colo ante Palestino en el cierre de la tercera fecha del Torneo de Transición, el volante albo Jorge Valdivia comentó la actuación del árbitro Jorge Osorio, quien debió remplazar a Carlos Ulloa cuando se lesionó casi al finalizar la primera fracción.

“Cuando se habla más del arbitraje que del partido me imagino que hay algo que revisar. Yo básicamente reclamo la tarjeta amarilla que me pone, y el justificativo que me da es por una reclamación (sic). Creo que hay maneras de reclamar y dependiendo del tono que cada jugador reclama, a veces amerita la amarilla”, comenzó diciendo Valdivia.

Y sobre lo mismo agregó “si esta la imagen, no hay ningún jutificativo a la amarilla que recibí. Me condiciona, no hay insulto, es algo normal del partido y ese es mi reclamo. Cuando el justificativo es por reclamos deberían haber 22 amarillas dentro del partido porque todos alegamos. Además, esta claro que no hubo fuera de juego(en el gol anulado a Octavio Rivero), son circunstancias que el juez y el linea tiene que decidir en fracciones de segundos, a veces aciertan y otras no.”

“No hay que darle más vuelta al tema del arbitraje y sigo compartiendo las declaraciones de que al árbitro hay que ayudarlo“, continuó el volante popular.

Consultado respecto al porqué no ingresó desde el comienzo dijo “estaba conversado, Pablo (Guede) consideró que era lo mejor. Por circunstancias del partido tuve que ingresar antes, pero no hay nada debajo del agua por el hecho de no haber comenzado jugando”.

El ‘Mago’ reconoció que dejaron escapar una buena opción de alcanzar el liderato del campeonato. “Empatamos y dejamos escapar esa chance. Igualmente generamos las ocasiones de gol para haber ganado el partido, pero no fue así” concluyó.

