Pablo Guede descarta 'castigo' para Octavio Rivero: "Se deberá ganar el puesto como todos"



Publicado por José Luis Rivera

El entrenador de Colo Colo, Pablo Guede, aclaró este jueves la situación de Octavio Rivero en el plantel albo, tras manifestar su molestia por el fichaje frustrado en Belgrano, y adelantó el duelo con Palestino quitándole importancia al jugar en cancha sintética.

Consultado por la polémica entre Rivero y Blanco y Negro, el estratega de origen argentino sólo se limitó a decir que “Octavio está considerado igual que todos. Debe trabajar como todos en el grupo y ahí decidiremos”. De esta forma, el ariete uruguayo será citado al cruce con los ‘árabes’.

“No he hablado con Octavio por lo que hablo todas las semanas y es uno más y se deberá ganar el puesto como todos“, agregó.

Respecto a si existe dificultad en jugar en la cancha sintética de La Florida ante los pupilos de Germán Cavalieri, el otrora DT del elenco de colonia señaló que “nunca fue tema lo de la cancha. En ningún club me quejé de la cancha. No hemos trabajado en la de acá porque no es igual”.

Eso sí, Guede aclaró que el zaguero Matías Zaldivia, que viene saliendo de una seria lesión, no sería considerado para evitar un nuevo problema físico. “Matías sabe que no lo voy a arriesgar a jugar el martes en una cancha propicia para generar lesiones”, dijo.

Además, el técnico del ‘Cacique’ se refirió a la goleada sufrida anoche por Palestino ante Flamengo (0-5) y no cree que sea parámetro de cara al choque del martes. “No es un partido para tener en cuenta; puede pasar ante un equipo brasileño (…) Palestino es un rival duro. Siempre lo fue. Va a ser un partido trabado y muy complicado”.

Por otro lado, Guede cree que hay que seguir trabajando duro en pos del título del Transición. “Los triunfos ya pasaron. Ahora tenemos que enfocarnos en lo que viene y hacernos fuertes”, apuntó.

Por último, el trasandino no se mostró preocupado ante futuras polémicas, luego de un movido inicio de semestre con lo de Mark González y Rivero, al indicar que “este es el equipo más grande de Chile, el que más ruido hace hasta en los más mínimos detalles. Hay que convivir con eso”.

