Carlos Caszely sobre el ’Caso Rivero’: "Para estar en Colo Colo hay que querer al club"



0

0

0

0

0 Visitas

Publicado por José Luis Rivera

Uno de los grandes referentes de la historia de Colo Colo sacó la voz respecto al caso de Octavio Rivero, quien pidió no jugar el pasado domingo ante O’Higgins porque, según reveló el entrenador Pablo Guede, acusó tener “su cabeza en otro lugar”, tras su frustrado traspaso a Argentina.

Quien habló fue Carlos Caszely, máximo anotador en la historia de los ‘albos’, quien señalo que “cada uno sabe lo que quiere al club y cada uno sabe lo que quiere a Colo Colo”.

Consultado si conviene tener a un jugador desmotivado, como podría estar Rivero tras no partir a Belgrano de Córdoba, respondió que “para estar en Colo Colo no hay que estar motivado, hay que querer al club. El que lo quiere va a estar siempre dispuesto siempre a jugar y defender la camiseta blanca“.

El ex artillero añadió que “no hay que olvidarse que los clubes son sociedades anónimas, lo más malo que puede ocurrir en el fútbol chileno. Hoy todo es plata, no hay sentimiento de camiseta, entonces no es de extrañar lo que esta pasando”.

Y sobre lo mismo, el ‘Chino’ añadió que “es diferente, no se si mejor o peor que antes, pero si diferente. Yo me vine corriendo cuando me llamaron”.

