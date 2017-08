¿encontraste un error? avísanos

Octavio Rivero tras restarse de partido con O’Higgins: "Guede no tiene nada que ver"



Publicado por Nicolás Maureira

Colo Colo, pese a derrotar por 3-1 a O’Higgins en Rancagua donde consiguió sus primeros tres puntos en el Torneo de Transición, no deja de abrir focos de conflicto. Esta vez fue la decisión de Octavio Rivero de no participar del duelo ante los celestes, luego que al término de la semana la dirigencia de Blanco y Negro decidiera no aceptar la oferta de Belgrano de Córdoba para contar con los servicios del delantero uruguayo.

Los rumores sobre una supuesta disputa entre el técnico Pablo Guede y el jugador cundieron en el estadio El Teniente de Rancagua pero fue el propio adiestrador quien se encargó de bajarle el perfil al tema.

“La situación es más simple de lo que piensan, ayer hable con él, me dijo que no tenía la cabeza para venir a jugar el partido y eso lo respeto sin problemas. No quiero hacer un bombo donde no lo hay, no voy a hablar más el tema de Rivero para evitar malas interpretaciones”.

Rivero, quien de igual forma estuvo presente en el duelo ante los rancagüinos en la tribuna, señaló que “con Guede no tengo ningún problema, al contrario tengo una muy buena relación y él no tiene nada que ver. Creo que el partido de ahora es lo más importante, yo quiero guardarme para hablar de ciertas cosas, hay formas de tratar los temas y estoy un poco decepcionado de como se ha manejado toda la situación pero ahora no es el momento de hablar, yo quería que el foco de atención fuera el partido, salieron a hablar antes del partido no sé por qué pero yo no voy a hablar nada ahora”.

Entretanto, el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, consultado respecto al mismo tema indicó “yo ayer (sábado) me enteré que no estaba en la citación y hablé con el cuepo técnico, quienes me informaron que tuvieron una conversación con él donde les habría manifestado que no estaba en condiciones anímicas para afrontar un partido porque tenía su cabeza en otro lado”.

“Él no tiene nada pendiente con el club, tiene dos años más de contrato por lo que no entendemos la reacción que tuvo. Él busca la salida del club pero nosotros le dijimos cuáles eran las condiciones y lo que ha llegado no satisface ni en forma ni en fondo lo que pretende Colo Colo. Él es un jugador del club que tiene contrato vigente y, por ende, tiene que seguir los lineamientos de la institución”, añadió el timonel.

En relación a si existirá algún tipo de diálogo con el futbolista, el mandamás del Cacique dijo que “creo que vamos a conversar martes o miércoles con él junto a la Comisión de Fútbol y el entrenador para saber el porqué de este tipo de reacción”.

Requerido Mosa por la molestia del delantero fue claro en manifestar que “las molestias tienen que quedar de lado cuando se ven partidos tan importantes y donde la necesidad de contar con todos los jugadores es más trascendente que los deseos personales de cada uno, la institución debe estar por sobre cada uno de nosotros. Nosotros queremos que todos lo jugadores estén cuadrados con la institución siempre. Yo creo que no actuó bien”.

Finalmente Aníbal Mosa no cerro la puerta de salida para el atacante pero con condiciones. “Tienen que pagar dos millones de dólares porque esa es la cláusula de salida. Nosotros le habíamos dicho que lo podíamos dejar partir por un millón y medio de dólares pero esa oferta no llegó, le dijimos a Belgrano de Córdoba que su propuesta no reunía las condiciones. Para equipos argentinos el pago debe ser al contado y la oferta de Belgrano fue dos tercios al contado y el resto en cuotas y eso no nos satisface porque el jugador tiene su valor y nosotros no tenemos necesidad y tampoco lo andamos ofreciendo”, culminó.

