Suazo espera que árbitros no estén "condicionados" en duelo de Colo Colo y O’Higgins



Publicado por José Luis Rivera

En la antesala del duelo de este domingo frente a O’Higgins de Rancagua, por la segunda fecha del Torneo de Transición, el volante de Colo Colo, Gabriel Suazo, fue claro en señalar que espera que el arbitraje no sea noticia este fin de semana.

El joven volante de los albos, quien no podrá estar frente a los rancaguinos por suspensión, espera que los árbitros no entren condicionados por las criticas que han recibido debido a sus malas actuaciones, añadiendo que no cree que Colo Colo pueda verse perjudicado.

El seleccionado nacional sub 21, además, respaldo el trabajo de Pablo Guede al mando del Cacique, agregando que están convencidos en que es la persona indiciada para conseguir los objetivos.

Colo Colo enfrentará este domingo a partir de las 12:00 horas (13:00 MAG) frente a O’Higgins en el estadio Bicentenario El Teniente de Rancagua.

