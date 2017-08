¿encontraste un error? avísanos

Guede evita hablar de Polic y elogia al plantel tras golear a La Serena: Nunca tuve dudas



Publicado por Pablo Velozo

El técnico de Colo Colo, Pablo Guede, valoró la clasificación a la segunda fase de la Copa Chile luego de la victoria por 4-0 ante Deportes La Serena en el estadio Monumental, reconociendo que nunca tuvo dudas de sus jugadores.

El estratego ‘albo’ comentó si este resultado le da mas tranquilidad en su puesto, diciendo que “después de que el presidente (Aníbal Mosa) dijo que me iban a analizar en diciembre yo creo que con eso lo dijo todo, pero igual yo sé que esto es partido a partido, semana tras semana. Tenemos claro que nuestro objetivo principal es el campeonato y es ahí donde tenemos que ganar y sacar puntos”.

En el mismo sentido, el adiestrador celebró el cometido de sus jugadores, asegurando que “de los futbolistas nunca tuve dudas, pero después esto es fútbol, ganas y está todo bien, y cuando pierdes está todo mal, es así”.

Consultado respecto a lo bien que queda el equipo anímicamente luego de esta clasificación, Guede sostuvo que “yo estoy tranquilo, lo mas importante es cómo recuperan los futbolistas de cara al domingo. Hicieron un desgaste tremendo porque la cancha está muy blanda, lo que hace que los aductores y los isquiotibiales se carguen más, entonces para seguir manteniendo este funcionamiento y los jugadores en buen nivel físico es importante cómo recuperemos”.

Guede comentó, además, si este resultado y la forma de juego puede marcar un punto de inflexión de aquí en mas. “Va a depender mucho de como tengamos a los futbolistas, por ejemplo puse en el primer tiempo a (Jorge) Valdivia de punta para que en el segundo tiempo entrara un delantero, para que rompiera, porque no tenía otro, entonces el punto de inflexión va a ser cuando los cambios los tenga que hacer yo y no por obligación, cuando juguemos cuatro o cinco partidos con el equipo que uno pretende”.

En relacion a la actuación del juez Patricio Polic, y las dos jugadas polémicas en contra de La Serena, el entrenador argentino manifestó que “sobre el árbitro no voy a opinar porque no lo hice cuando perdimos 4-1 allá y no voy a opinar ahora”.

Finalmente, el adiestrador del ‘Cacique’ tuvo elogiosas palabras para el rendimiento de Gabriel Suazo, quien abrió el camino de la victoria. “Para mí es un minicrack, por la edad que tiene, es un ejemplo para todos, profesional, humilde y trabajador. Por algo lo citó (Juan Antonio) Pizzi, por algo lo volvieron a citar a él y Marcos Bolados para la selección Sub 21 que jugará en Francia y por eso con nosotros juega casi siempre. Nadie le regaló nada y para mí es un ejemplo de lo que debe ser el jugador de Colo Colo”.

