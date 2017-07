¿encontraste un error? avísanos

Envíanos tu corrección Nombre Correo electrónico Teléfono Ciudad Corrección o comentario enviar ×

La dura respuesta de Guede a Mark González: No voy a romper códigos, tengo principios



0

0

0

0

0 Visitas

Publicado por Pablo Velozo

El técnico de Colo Colo, Pablo Guede, salió al paso de las fuertes acusaciones que realizó ayer el exvolante ‘albo’ Mark González, quien lo tildó de “mala persona” y un entrenador “bipolar”.

Lee también: Mark González: “Me pude agarrar a los combos con Guede. No lo hice por respeto al club”

Al respecto, Guede aseguró en conferencia de prensa que “en mi corta carrera de entrenador, en estos temas jamás me referí a ninguna persona públicamente y no lo voy a hacer ahora. Yo sé cómo soy y cómo me manejo, y yo sé por qué hago las cosas, por lo tanto no hay que darle más importancia de la opinión que él tiene. Que él opine lo que quiera”.

“No merece la pena contestarle porque tenemos cosas más importante de qué preocuparnos, como un inicio de campeonato como para darle más trascendencia a estas cosas”, ‘minimizó’ también el adiestrador del ‘Cacique’.

En la misma línea, el DT agregó que “lo que se dijo es un problema de él, la gente no es tonta. Yo no voy a romper los códigos de las cosas que pasan en un camarín, nunca lo hice y no lo voy a hacer porque tengo principios, y tengo que velar por las 23 personas que están acá matándose por sacar a Colo Colo campeón, y eso sí merece mi máximo respeto”.

Consultado si le afecta que lo haya tratado de mala persona y bipolar, el estratega aseguró que “no me hace daño, yo sé bien quién soy y la gente que me conoce sabe cómo actúo, y esa es la gente que realmente me interesa. Yo trato de siempre decir las cosas a la cara y muchas veces me tratan que soy muy duro, pero no voy a romper con la línea de que lo que pasa adentro”.

En relación a las supuestas complicaciones que ha tenido con referentes a lo largo de su carrera, como Julio Barroso, y en su etapa en San Lorenzo con Juan Mercier y Leandro Romagnoli, Guede dijo que “hago una autocrítica muy severa a la forma de actuar, es verdad que soy muy frontal pero con Julio es otra cosa. Hace un rato discutí 30 minutos de fútbol con cuatro jugadores, pero con Julio es otra cosa. Dame las discusiones con Julio porque me hacen crecer. Yo reconocí en su momento lo de Mercier, pero no me voy a referir porque hay un denominador común. A partir de ahí yo no hablo”.

Finalmente Guede sentenció que “no sé cuál es el beneficio que tienen de hacer declaraciones públicas. Yo no lo hice nunca. Se sentirán más fuertes, más importantes, por ahí querrán la notoriedad que no la tienen por su trabajo. Yo me baso en el trabajo pero al final esto pega la vuelta”.

Tendencias Ahora