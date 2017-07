¿encontraste un error? avísanos

Envíanos tu corrección Nombre Correo electrónico Teléfono Ciudad Corrección o comentario enviar ×

Felipe Campos y futuro de Pablo Guede en Colo Colo: "Todos lo respaldamos"



0

0

0

0

0 Visitas

Publicado por Jeser Lara

El defensor de Colo Colo, Felipe Campos, considera que el partido ante Universidad Católica por la final de la Supercopa de este domingo, no será determinante para el futuro del entrenador Pablo Guede.

“Es un tema dirigencial, no sé el contrato que tienen ellos. Si me lo preguntas a mí, él me trajo, tiene toda mi confianza y todos lo respaldamos”, dijo el zaguero sobre lo continuidad del actual entrenador.

Respecto a la baja por lesión del delantero Octavio Rivero consideró: “Perdemos a Rivero , pero Andrés Vilches está entrenando muy bien. Tenemos jugadores para suplirlo”.

Para finalizar, también se refirió a la llegada del nuevo arquero del cacique, Agustín Orión, y en cuanto influirá para su mejor funcionamiento: “A mí me ayudó muchísimo, te habla y te pide cosas que al jugador de atrás le va ordenando. Con su experiencia tengo que escucharlo”.

Tendencias Ahora