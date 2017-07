¿encontraste un error? avísanos

Esteban Paredes criticó a periodistas: "Hay una persecución muy grande a Colo Colo"



Publicado por Nicolás Maureira

En la presentación de la Supercopa que se jugará este domingo entre Colo Colo y Universidad Católica en el Estadio Nacional, el delantero albo Esteban Paredes reconoció que esperan ganar esta final para tapar todas las cosas extradeportivas que han salido en el último tiempo.

El atacante señaló que “es un partido sumamente importante por todo lo que refleja, ustedes (los periodistas) están mal informados, acá el camarín está súper bien, todo lo que sale de ustedes es mentira y estamos enfocados en lo que va a ser el partido y en levantar esta copa”.

“Yo creo que hay una persecución muy grande a Colo Colo, yo no sé lo que quieren o buscan ya que son ustedes los que ponen y sacan cosas. Nosotros hemos trabajado muy bien y el camarín está por sobre todas esas cosas que han salido y estamos tranquilos para jugar el domingo”.

Paredes añadió que “lo que yo he dicho es la realidad, no sé de donde sacan información y cuando la sacan no son claros…porque si son claros que las digan porque aquí estamos hablando de hombre a hombre, no hay para que tirarlas y después esconder la mano”.

Finalmente el ariete albo fue consultado respecto a su futuro y la posibilidad de ir a Peñarol de Uruguay, luego de sus declaraciones a la prensa charrúa donde dijo que le seducía la opción, indicando que “voy a ser claro, estamos enfocados solamente en la final, lo extrafutbolistico que ha pasado en la semana lo dejamos de lado pues para eso hay otras personas que tienen que ver ese tema. No voy a hablar más de lo que le dije a la prensa uruguaya porque estoy enfocado en la copa y ya se verá después mi futuro si es acá o en otra parte”, finalizó Paredes.

