Gerente de La Serena tras nueva suspensión: "Aquí hay una maquinación, no sé de quien"



0

0

0

0

0 Visitas

Publicado por Jeser Lara

Molestia causó en la dirigencia del club Deportes La Serena la nueva suspensión del partido que debían jugar ante Colo Colo este martes en el estadio Monumental, por la revancha de la Copa Chile, debido a los inconvenientes causados por la nieve que cayó el sábado pasado en la capital que hicieron imposible que se pudiera desarrollar el cotejo, inicialmente programado para ese día.

El gerente general del club “papayero”, Milko Leguas, confirmó a BioBio Deportes que “arbitrariamente se nos comunicó que el partido se suspendía porque la cancha aun no estaba preparada para el partido del martes. Empezamos mal en este tema, nos tiene muy molestos ya que nosotros decidimos quedarnos en Santiago estos tres días para evitar que los jugadores viajen de allá para acá”, apuntó el directivo.

Leguas agregó que “creemos que esto no es un tema económico ya que independiente que nos cueste millones quedarnos acá y que nos informen primero que el partido va y después que no va, creemos que es una chacota. No sé quien es el responsable de esta suspensión, es una falta de respeto hacia nuestro club, aquí hay una maquinación pero no sé de quien”.

El directivo serenense confirmó que no asistirá al Consejo de Presidentes que se desarrollará este jueves en la ANFP por la molestia y la falta de respeto hacia el cuadro “papayero”, agregando que aún no hay fecha definida para desarrollar este partido.

