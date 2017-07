¿encontraste un error? avísanos

Óscar Meneses dejó de ser el gerente deportivo de Colo Colo por el ’Caso Valdivia’



Publicado por José Luis Rivera

La crisis institucional en Colo Colo no da tregua. Esto, luego que la Comisión de Fútbol del ‘Cacique’ decidió desvincular al gerente deportivo Óscar Meneses debido a los errores administrativos que imposibilitaron que el volante Jorge Valdivia pudiera debutar hoy de manera oficial con la camiseta alba en el partido ante Deportes La Serena, por el duelo de vuelta de Copa Chile donde los albos deben revertir un 1-4 en contra.

La reunión fue solicitada de manera urgente por el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, luego de las complicaciones para contar con el Certificado de Transferencia Internacional (CTI) que habilitaba a Valdivia para jugar hoy ante los ‘papayeros’ en el Estadio Monumental, desde las 15:00 horas.

El propio Mosa no ocultó su enojo por la situación, culpando directamente al ahora ex gerente deportivo Meneses. “Existe mucha molestia, los hechos que han sucedido son muy graves, porque el pase tendría que haber estado acá hace días. Nosotros sentimos un tremendo daño que se ha provocado por el hecho que Jorge (Valdivia) no pueda estar en un partido tan trascendental para nosotros. El encargado de haber hecho eso era Óscar Meneses“, apuntó el timonel de Blanco y Negro.

Luego de eso, en horas de la noche del viernes, se hizo oficial la salida del funcionario. El club, a través de un comunicado, señaló que “informamos a la opinión pública que el día de hoy (viernes) el señor Oscar Meneses ha dejado de pertenecer a nuestra institución en su cargo de gerente deportivo, que desempeñaba desde el 19 de julio de 2016”.

“La finalización de esta relación contractual ha sido en términos amistosos entre ambas partes, quienes han llegado a un acuerdo para poner fin a este proceso”, añadieron desde la dirigencia, finalizando al agradecer el “trabajo y dedicación” de Meneses en el tiempo que estuvo en Colo Colo.

