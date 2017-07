¿encontraste un error? avísanos

Óscar Meneses y retraso en el pase de Valdivia: "No llegó debido a un tema de tiempo"



0

0

0

0

0 Visitas

Publicado por Jeser Lara

El gerente deportivo de Colo Colo, Óscar Meneses, justificó la no llegada del pase desde los Emiratos Arabes del volante Jorge Valdivia, quien no podrá debutar oficialmente mañana ante Deportes La Serena, por una cuestión de tiempo y de los procesos administrativos que se requieren para solicitar el transfer del jugador.

“El pase del jugador no llegó debido a un tema de tiempo y de las cuestiones administrativas necesarias como pedir el finiquito del futbolista, que llegue a Santiago, que sea validado por la ANFP, presentar los contratos y después pedir el transfer internacional al club árabe Al Wahda. Hay que agregarle a esto las siete horas de diferencia y que los feriados en los Emiratos Arabes son viernes y sábado lo que inhabilita que el pase pudiera haber llegado hoy”, comenzó diciendo Meneses.

El directivo albo reconoció que esperaba haberse levantado ayer con el documento de Valdivia en la Federación de Fútbol de Chile pero solo se encontró con una nota de la federación árabe indicando que recién enviaran el pase el domingo.

“Para ellos el domingo es como el día lunes pero a nosotros no nos sirve. Si el partido ante los “papayeros” hubiese sido el domingo a las tres de la tarde no habríamos tenido problemas. Lamentablemente Pablo Guede no podrá contar con Jorge este fin de semana y tendremos que esperarlo para la Supercopa ante Universidad Católica el 23 de julio en el Estadio Nacional”.

Meneses no oculto la incomodidad del técnico del elenco popular, diciendo que “Pablo estaba con rabia, molesto pero al final entendió este proceso administrativo”.

En relación a una supuesta demora de Colo Colo en no haber realizado este tramite con antelación, entre otras cosas, por las vacaciones que se tomo Óscar Meneses, el propio gerente se encargó de aclararlo. “Jorge llegó a acuerdo con el club hace unas tres semanas por lo que se firmó, en primera instancia, un acuerdo marco entendiendo que es un contrato con muchas cláusulas, se dieron 15 días y recién el jueves de la semana pasada se firmó el vinculo y de ahí comenzaron las gestiones con el club árabe. Se puede pensar que por el hecho de que yo no estaba se retrasó todo, pero esto mas bien tiene que ver con algo administrativo que no me corresponde tanto a mi si no que a otras personas”.

Finalmente respecto a las posibles partidas del club de Esteban Pavez y Octavio Rivero, Meneses reconoció haber recibido ofertas mas formales del Atlético Paraenense por Pavez y de Peñarol por Rivero, indicando que son dos jugadores que se ganaron un espacio para salir y se están analizando dichas propuestas. De aquí al lunes debieran haber novedades con el futuro de ambos futbolistas.

