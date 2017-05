¿encontraste un error? avísanos

Justicia acoge recurso de hincha contra ByN por prohibirle ingreso a partidos de Colo Colo



Publicado por Jeser Lara

El 27 de febrero de 2017, un hincha de Colo Colo ingresó al sitio web del cacique para comprar entradas para el duelo entre el conjunto ‘popular’ y Universidad Católica, pactado para el 04 de marzo en el Estadio Monumental.

El aficionado, identificado como Roberto Espinal Muñoz, ingresó su usuario y contraseña pero al momento de comprar los tickets le apareció un extraño mensaje, el cual decía que no podía comprar boletos ya que tenía prohibición de acceso al Monumental, por lo que la compra no se podía realizar.

El afectado quiso conocer los motivos de aquel error pero Blanco y Negro no tiene un protocolo ni un mecanismo para justificar la prohibición de un hincha al estadio.

Además, al acercarse a la institución, esta no le otorgó una solución por lo que el aficionado decidió interponer un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Santiago.

Hoy, la Corte decidió acoger el recurso del hincha, señalando que el actuar de Blanco y Negro solo obedece a un mero capricho.

“De acuerdo a la decisión del tribunal de alzada el actuar de Blanco & Negro obedece sólo al mero capricho, ya que no existe prohibición de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional o la Subsecretaría de Prevención del delito que impida el acceso del hincha a los espectáculos deportivos”, explicaron.

Además, el fallo agregó que ByN “impidió al actor la compra de la entrada para un espectáculo deportivo, no existiendo ni teniendo para ello, fundamento legal o reglamentario alguno que justifique dicha negativa, resultando ser el acto impugnado por este recurso, ilegal. También aparece de manifiesto que dicho es arbitrario, toda vez que no existe motivo razonable ni algún otro antecedente que demuestre que dicha negativa a la venta, no obedezca al mero capricho de la recurrida”.

Para finalizar, el fallo señaló que “se acoge el recurso deducido con fecha 27 de febrero de 2017, por don Roberto Andrés Espinal Muñoz, ordenándose a la recurrida Blanco y Negro S.A., que excluya al actor de toda nómina que limite su ingreso a los espectáculos de fútbol profesional”.

