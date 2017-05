¿encontraste un error? avísanos

Envíanos tu corrección Nombre Correo electrónico Teléfono Ciudad Corrección o comentario enviar ×

Pablo Guede tras empate ante Palestino: "Estamos en una posición privilegiada"



0

0

0

0

0 Visitas

Publicado por Jeser Lara

El entrenador de Colo Colo, Pablo Guede, analizó la paridad sin goles ante Palestino en el estadio Monumental, que le permitió recuperar la cima del torneo de Clausura, sumando un punto más que sus perseguidores, Universidad de Chile y Deportes Iquique, remarcando que el equipo está “en un lugar de privilegio”.

“Estamos en una posición privilegiada. Todos quisieran estar en nuestra situación. Vamos a ir por el campeonato. Hoy los jugadores demostraron que quieren salir campeones”, expresó el DT.

“Intentamos por todos lados. Cuando la pelota no quiere entrar, no entra. Seguimos líderes en solitario y me tiene muy contento el esfuerzo de los chicos. Después de ver el desempeño de los jugadores la confianza es más grande que nunca. Hay que seguir trabajando”

A su vez, al ser consultado por la actuación de Álvaro Salazar, sostuvo que “tuvo un buen rendimiento. Hizo bien su trabajo. No tengo por qué quitarlo. Tuvo su oportunidad y la aprovechó”.

Finalmente, tuvo palabras para su próximo rival, Everton, instancia en la que se jugará gran parte de la opción al título: “Aún no me puse a analizar a Everton. Ellos juegan muy bien, sabemos que es un equipo muy ofensivo, como nosotros. Será un gran partido”.

Tendencias Ahora