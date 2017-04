¿encontraste un error? avísanos

Morón y presente de Garcés: No debe seguir, sufre cuando se pone la camiseta de Colo Colo



Publicado por Pablo Velozo

El exfutbolista Daniel Morón, exarquero campeón de la Copa Libertadores con Colo Colo en 1991, rechazó la actual presencia de Paulo Garcés bajo los ‘tres tubos’ del ‘Cacique’.

“No, no debiera seguir jugando”, recalcó el ídolo ‘albo’ en conversación con Emol, añadiendo que “ponerse la camiseta de Colo Colo es un sufrimiento para él”.

Recordemos que Garcés está siendo duramente cuestionado por la parcialidad colocolina, debido a su responsabilidad en varios tantos recibidos en las últimas fechas.

“Salir a la cancha y encontrarse con toda los hinchas sabiendo que ha sido responsable de todo eso, es una gran presión”, agregó también el ‘Loro’.

En la misma línea, Morón sostuvo que “alguien que se equivoca, y duro como lo ha hecho él, hoy lo está pasando muy mal y si yo fuese su entrenador de arqueros le diría a Guede que no es prudente que se siga exponiendo y sufriendo”.

“Hay que verle la terrible cara de terror que tiene”, puntualizó también el argentino nacionalizado chileno, haciendo hincapié en que “estos errores en otros equipos pasan más ‘piola’, los medios no le dan tanta importancia. Aquí estás toda la semana con el ruido en la cabeza, viendo el gol en la televisión”.

Finalmente, Daniel Morón, expreparador de porteros de La Roja durante el paso de Marcelo Bielsa, afirmó que Garcés “le baja la confianza a la defensa. Un error lo tenemos todos, pero que en el arco de Colo Colo, en cuatro partidos te hayas mandado cuatro cagadas, pero cagadas cagadas, son responsabilidad tuya totalmente”.

“No puedes decir se me pasó un poquito, no la vi, me tapó un compañero, no existe eso. Hay torpeza total, todo responsabilidad de él”, concluyó.

