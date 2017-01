¿encontraste un error? avísanos

Guede niega tener diferencias con la dirigencia: "El día que tenga problemas me voy a ir"



Publicado por Juan Carlos Pérez

Con el triunfo de tres goles a cero sobre Sporting Cristal, Colo Colo ya comienza a solidificar el trabajo de pretemporada al mando de Pablo Guede.

El técnico ‘Albo’ anticipó lo que serán los siguientes desafíos para el ‘Cacique’, además de puntualizar aspectos que han concentrado la atención durante los últimos días, como el tema de la renovación de Claudio Baeza, quien vence contrato en el club a mitad de año.

Al respecto el estratega trasandino aclaró no sentir molestia con la dirigencia ante una eventual salida de ‘Serrucho’. “Son cosas del fútbol que pasan y ya está“.

“Con Aníbal y Óscar (la relación) es la mejor. Yo no tengo problemas con ellos. El día en que tenga problemas con ellos no tengo dudas de que me voy a ir“, sostuvo.

Los siguientes desafíos en el horizonte también fueron temas para Guede, quien asegura que el equipo llega bien en lo físico, no solo al duelo contra Lanús por la ‘Noche Alba’, sino también por el compromiso ante Botafogo por la Libertadores.

“Nos falta encontrar finura”, reconoció.

Las nueve incorporaciones del ‘Fogão’ no servirán, remarca, si es que Colo Colo llega a pasar la llave pues indica que es complejo incorporar rápido a muchos jugadores a un sistema de juego.

Siguiendo con el tema de refuerzos, los dos llegados al Monumental -Morales y González- son para el DT elementos que se deben acostumbrar al ritmo del equipo, pues de momento aún les falta.

“Meterse en el ritmo que tienen los compañeros es muy complicado“, explica.

Uno de los referentes colocolinos, Esteban Paredes, espera mayor apoyo para el partido del martes ante Lanús, encuentro del cual remarca “servirá mucho para lo que viene“.

